Alcalde (e) de Bucaramanga confirmó al nuevo secretario del interior. ¿De quién se trata?

Bucaramanga

El más reciente nombramiento en la alcaldía de Bucaramanga, se presenta en la Secretaría del Interior. El alcalde encargado Eduard Sánchez, confirmo que ya está definido el nombre de quien sería el sucesor de Gildardo Rayo, quien venía liderando esta secretaría y presentó su renuncia el pasado 30 de septiembre.

Eduard Sánchez confirmó que fue aceptada la renuncia del coronel (r) Gildardo Rayo, como secretario del interior y anunció que su reemplazo será el coronel Reinaldo Rojas Suárez, quien fue comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

“Es la persona que estará acompañándonos con una experiencia de más de cinco años de trabajo en la ciudad, en el departamento y es la persona que nos acompañará a partir del día de hoy”, dijo el alcalde (e) de Bucaramanga.

¿Quién es Reinaldo Rojas Suárez?

Es un oficial de la Policía Nacional con más de 25 años de trayectoria en labores de seguridad ciudadana y liderazgo operativo. En su paso por la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC) se desempeñó como comandante operativo y subcomandante del área metropolitana, cargos en los que lideró estrategias de control urbano, seguridad comunitaria y articulación con las autoridades locales.

Rojas Suárez, es reconocido por su conocimiento del territorio, su cercanía con la comunidad y su experiencia en manejo de crisis de orden público. Tras su retiro de la institución, se radicó en Bucaramanga.

Su designación al frente de la Secretaría del Interior, según el alcalde encargado Eduard Sánchez, garantiza “continuidad, capacidad operativa y compromiso con la seguridad de los ciudadanos”.