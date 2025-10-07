¿Tiene ambiente en el Congreso una nueva propuesta de Consulta Popular? Esto dicen los partidos

Congreso

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de acudir a una consulta popular, como pasó tras el hundimiento de la Reforma Laboral, que después se revivió a través de una apelación.

Esta posibilidad, dice Benedetti, la están planteando un par de representantes a la Cámara que, asegura, no le han autorizado a dar sus nombres en público. Sin embargo, desde ya empezó a darse el debate sobre qué tan factible sería este mecanismo ante las trabas que ha encontrado la Reforma a la Salud del Gobierno.

“Esta es otra intentona por hacer politiquería, no solamente por ser con la plata de los colombianos, que ya sabemos que vale $800 mil millones de pesos, sino que ¿cuál sería la fecha?Supongamos que presenta eso al Senado y que se aprueba en un mes, en noviembre; si se aprobara, que lo veo remoto, muy remoto, sería entonces la consulta por allá a mediados de febrero, muy cerca de las elecciones congresionales y las consultas populares de marzo. Sería una injerencia indebida en los procesos electorales. Enseguida en mayo están las presidenciales”, aseguró el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien fue de los mayores opositores a la consulta sobre la laboral.

El senador del Centro Democrático Carlos Meisel consideró que “la Consulta Popular se volvió para el Gobierno un método de extorsión, además para distraer a la opinión pública de todos los fracasos que por lo menos se están teniendo en las intervenciones al sistema de salud. Nosotros consideramos que este país debe tener una discusión de fondo sobre las propuestas de Petro, sus inconveniencias, más allá de un llamado a la consulta”.

También desde la oposición, el senador Carlos Fernando Motoa comentó que “el Gobierno propone todos los mecanismos de participación y ninguno cumple el propósito para lo cual está establecido o consagrado en la ley. Habla de cabildos abiertos, de consulta popular, ahora habla de convocatoria a una asamblea constituyente y lo paradójico es que el mismo gobierno y sus aliados frenaron, bloquearon, archivaron la iniciativa popular del referéndum de las regiones. Ya lo hemos dicho, falta rigor existe demasiada improvisación”.

El senador liberal Alejandro Caros Chacón ha anunciado que “esta consulta que plantean la votaré en contra. Está dado para que se consulte al pueblo, no es para que se haga en época preelectoral de manera torticera, politiquera. Esto no es para usarlo políticamente, sino para consultar al pueblo. Y nos parece que el motivo principal es hacer política, no consultarle al pueblo”.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila reconoció que “el Gobierno está buscando tener o repetir el efecto de la reforma laboral y es llevar a una presión al Congreso mediante un tema de consulta. Sin embargo, la reforma a la salud no despierta el mismo entusiasmo en la gente que lo que fue la reforma laboral. Y en segundo lugar, el Congreso ya está y casi que la mitad del país político está en modo elecciones. Va a ser muy difícil tanto que se apruebe en Congreso como que se dé una consulta. Yo creería que ese tema de la salud va a quedar ya como para el otro Congreso y para el otro Gobierno”.

Por los lados del Pacto Histórico sí salieron en defensa de esta alternativa. El representante Alejandro Ocampo consideró que es “la mejor salida que tenemos frente a la negligencia de algunos sectores políticos de no querer aprobar esta reforma a la Salud. Mientras no se apruebe la reforma, seguiremos con los problemas que tenemos hoy en Colombia. La plata se seguirá perdiendo, la gente seguirá esperando citas médicas, operaciones y otro tipo de acciones que ponen en riesgo su vida cuando no se desarrollan a tiempo. Que la gente escoja, que el pueblo colombiano mediante una consulta escoja y defina los puntos de la reforma a la salud ya que el Congreso por distintos intereses no quiere hacerlo”.

También se pronunció el actual presidente de la Cámara, el representante de La U Julian López, cercano al ejecutivo. Dijo que “es un buen mensaje, porque si aquí en el Congreso de la República no nos colocamos de acuerdo, pues entonces que sea el pueblo el que le indique al Congreso y al país el camino. Tenemos millones de personas esperando una cita, que los atiendan bien, y la verdad es que se gastan $100 billones de pesos al año de manera no tan buena porque tenemos un sistema que cada vez hace agua”.

De oficializarse que el Gobierno impulsará este mecanismo, lo primero será que radiquen ante la Secretaría del Senado la solicitud de concepto favorable. Este deberá ser aprobado por la plenaria para que se pueda convocar a las urnas. Las dos veces que se presentó la solicitud en medio de la discusión de la Reforma Laboral, el Senado negó se opuso.