¡Se mantiene a la baja! Cotización oficial del dólar para HOY, 7 de octubre, según Banrep

Recientemente, la agencia de noticias ‘The Associated Press’, reveló que tuvo acceso a un correo electrónico que había sido enviado a diferentes albergues de menores inmigrantes en Estados Unidos, el cual tenía una propuesta dirigida a menores de 14 años, y quienes decidieran aceptarla, contaban solamente con 24 horas para comunicarse.

Sin embargo, El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), no dio información adicional acerca de este supuesto ofrecimiento, el cual haría parte de las medidas tomadas por la administración de Donald Trump, para deportar a todas las personas extranjeras indocumentadas que se encuentren en Estados Unidos.

Esta propuesta tendría como fin, que todos los niños y adolescentes menores de 14 años, que se encontraran en Estados Unidos indocumentados y sin compañía, recibirían 2.500 dólares por autodeportarse, sin embargo, para quienes no aceptaran el ofrecimiento, no tendrían ninguna consecuencia.

En cuanto a esto, el ICE, estableció que esta propuesta se había planteado inicialmente para los menores de 17 años, por lo que se desconoce la razón, por la cual se cambió dicho requisito. Además, enfatizaron que esta invitación aplicaba para niños y adolescentes de cualquier país, menos México.

El proceso para aceptar la propuesta sería sencillo, la persona realizaría la solicitud, un juez se la concedería, y luego de que la persona se encontrara en su país de origen, se realizaría el pago acordado de $2.500 dólares. ¿Cuánto dinero es en pesos colombianos?

Precio del dólar en Colombia HOY 7 de octubre

El precio del dólar americano mantiene su tendencia a la baja, pues para el día de hoy, presentó una nueva disminución de 17 pesos, respecto al precio de apertura en que se estableció el día de ayer, 6 de octubre.

Según esto, y con base a los valores publicados en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para hoy, 7 de octubre, es de $3.853 pesos colombianos por cada dólar.

Por tal razón, si un menor de 14 años colombiano, aceptara la propuesta de los 2.500 dólares para regresar a su país, recibiría un pago de $9′623.500 pesos colombianos.

Compra y venta de dólares en las principales ciudades del país

Para la transacción de divisas en Colombia, cada casa de cambio o entidad bancaria, tiene la libertad de establecer sus propias tarifas para la compra y venta de cualquier moneda. A pesar de que el Banco de la República difunde la Tasa Representativa del Mercado, este valor solo funciona como una referencia, y, por tanto, no es una norma que se deba seguir con obligatoriedad.

Bogotá D.C. - Te compran: $3,804 | Te venden: $3,925

Medellín - Te compran: $3,768 | Te venden: $3,915

Cali - Te compran: $3,837 | Te venden: $3,983

Cartagena - Te compran: $3,700 | Te venden: $3,930

Cúcuta - Te compran: $3,820 | Te venden: $3,855

Pereira - Te compran: $3,850 | Te venden: $3,950

