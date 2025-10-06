EE.UU. ofrece USD$2.500 a menores indocumentados para que se auto-deporten

La administración Trump ofreció $2,500 dólares a niños migrantes no acompañados menores de 14 años como incentivo para que se auto deporten de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la secretaria de Seguridad Nacional denunció que cárteles de la droga estarían ofreciendo dinero a cambio de asesinar a agentes del ICE en el país.

Por medio de un aviso enviado a los proveedores de servicios legales que representan a menores migrantes no acompañados en todo el país, la Casa Blanca informó que ofrecerá un incentivo de 2.500 dólares a los niños elegiblespara que se auto deporten.Según el documento, los beneficiarios son menores provenientes de países distintos a México que actualmente se encuentran bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados, adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

De acuerdo con la administración Trump, este beneficio tiene como objetivo “apoyar los esfuerzos de reintegración tras las salidas”. Sin embargo, críticos de la medida sostienen que bajo ninguna circunstancia un menor debe ser deportado sin un debido proceso que determine si califica para protección humanitaria.

Datos oficiales indican que, en el año fiscal 2025, cerca de 30.000 menores irregulares fueron detenidos en frontera o dentro del país, y que hasta agosto más de 2.100 permanecían bajo custodia en espera de deportación, en su mayoría originarios de México y Centroamérica.

Estarían ofreciendo dinero para asesinar agentes del ICE

Mientras la administración Trump refuerza su política de expulsiones y auto deportaciones, la secretaria de Seguridad Nacional denunció que cárteles de la droga estarían ofreciendo dinero a cambio de asesinar a agentes del ICE.

“Han ofrecido 2.000 dólares por secuestrarlos y 10.000 por matarlos; han distribuido incluso fotografías de los agentes. Los han enviado entre sus redes y es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes”, declaró Noem.

La denuncia se conoce en medio de una nueva escalada de redadas de ICE en ciudades santuario como Chicago y Portland, y de la detención de miles de inmigrantes, incluidos algunos con estatus legal, tarjetas de residencia y visas vigentes.

Noem afirmó que “se trataba de pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas conocidas, es decir, organizaciones terroristas extranjeras, como las considera el presidente, pero también las que conocemos desde hace muchísimos años”.

Agregó que “se están asegurando de saber qué agentes están desplegados y están siendo extremadamente eficaces, y quieren desmantelarlos, porque quieren detener las operaciones que les impiden lucrarse con sus redes criminales”