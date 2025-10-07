Revelan el cartel de artistas para el concierto gratuito de celebración del cumpleaños de Ibagué

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué reveló el cartel de los artistas que estarán en la nómina del Concierto de Cumpleaños, el evento se realizará el sábado 18 de octubre en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Según la administración municipal las puertas se abrirán a las 1:00 de la tarde, el concierto arrancará a las 3:00 p.m. con una variada programación que reunirá a más de 250 artistas locales, fortaleciendo el apoyo del talento ibaguereño.

En este evento que será gratuito, se tendrán presentaciones de agrupaciones de música andina con la Coral Musical, mariachis, Orquesta Kimbombó, Orquesta Sinfónica de Ibagué, Héctor Tobo, Orquesta sinfónica infantil del colegio Santa Cecilia, así como de artistas locales de los géneros urbano y rock con Afro Fresh y Dafne Marahuntha respectivamente.

Para el remate para este fiesta de cumpleaños se presentará Jorge Celedón y Eddy Herrera. Como novedad el evento contará con un espectacular show de luces que iluminará el cielo ibaguereño.

Finalmente, desde la Alcaldía de Ibagué aseguraron que este concierto es una invitación abierta para que los ciudadanos celebren con orgullo su ciudad, disfruten del arte local y compartan en familia un momento único, enmarcado en la cultura y el talento que hacen de Ibagué una nota.