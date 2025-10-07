Reforzaran las medidas de seguridad en los alrededores de la cárcel de Ibagué

Ibagué

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, lideró un consejo extraordinario de seguridad en el que se analizó la situación que se registró en la cárcel de Picaleña donde fue lanzada una granda.

“Efectivamente se presentó una actividad delictiva que se realiza en contra de nuestro COIBA de Picaleña, se intenta lanzar un artefacto explosivo el cual no detona, pero fue controlado y destruido por parte de la Policía Metropolitana”, dijo el secretario de Gobierno.

En el consejo extraordinario de seguridad se tomaron medidas que buscarán reforzar la custodia de los alrededores del centro de reclusión para proteger a los trabajadores del INPEC.

El 26 de septiembre ya se había presentado otro atentado contra la cárcel de Ibagué

Según Alejandro Durán, representante del sindicato del INPEC en Ibagué, hace dos semanas dispararon contra la puerta de información e ingreso al centro de reclusión ubicado en el barrio Picaleña comuna 9 de Ibagué, situación que no pasó a mayores, pero que alerta de lo que está sucediendo con organizaciones delincuenciales en varias regiones.

“Se revisaron las dos acciones que se han presentado contra las instalaciones del COIBA, se adelanta la investigación respectiva y por eso se refuerza la seguridad por parte de la Policía y el Ejército”, puntualizó Espín.

Desde la cárcel de Ibagué habían solicitado reforzar las medidas de seguridad

Durán había manifestado en diálogo con Caracol Radio, que se solicitaba de inmediato reforzar el anillo de seguridad como lo ordena la norma de la Policía y el Ejército en los perímetros del establecimiento carcelario “No queremos más hechos que lamentar, queremos que se nos garantice el derecho a la vida, el cual está siendo vulnerado, mientras no hay medidas por parte de la dirección general”.