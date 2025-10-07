Qué hacer si un vecino se pasa del límite de su parcela: Así se deben rectificar los linderos

El área de un predio, terreno o propiedad, se refiere a la extensión que tiene el mismo, y, por otro lado, los linderos, son los límites que debe tener dicha propiedad. Esta información se debe encontrar consagrada en las escrituras de la propiedad, un documento que existe formalmente en Colombia desde la expedición de la Ley 84 de 1873.

A pesar de esto, existen casos en que por la antigüedad de las mediciones, o errores en estas, las escrituras de las propiedades contienen información que no es totalmente acertada, y que por consecuencia, resultan en conflictos entre vecinos por disputas sobre quien tiene poder en un fragmento de tierra.

Por dichos conflictos, en 1935 se vio la necesidad de crear una entidad la cual se encargara particularmente de este tipo de mediciones y documentos. Que ahora es conocida como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

¿Qué debe hacer en estos casos?

Si usted se encuentra en una situación, en la que requiere una aclaración sobre los linderos o el área de una propiedad, este es el procedimiento que debe realizar ante el instituto anteriormente mencionado.

La persona interesada en la aclaración de los linderos o el área de una propiedad, ya sea el propietario o no, debe presentar una solicitud de carácter escrita, donde se exponga de manera clara la petición y los argumentos o elementos probatorios que sustenten dicho trámite. Esta solicitud, dependiendo el lugar en que se encuentre, puede ser al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o a la entidad encargada, que sería la Alcaldía Municipal. Una vez presentada y aprobada la solicitud, la entidad se dirigirá al predio para realizar un estudio técnico, el cual determinará los linderos del predio. En caso de que efectivamente exista un error en la documentación, se realizará una rectificación, que finalizará con la expedición del acto administrativo, donde se establecerá si se halló algún error.

Luego de esto, la persona interesada deberá asistir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar donde se ubique el predio. Pues de esta forma se actualizará la información en los documentos legales de la propiedad.

Casos excepcionales

En aquellos casos, donde existen condiciones excepcionales que limitan la correcta limitación de los predios, como por ejemplo, descripciones legales que involucren mediciones teniendo referencias como ríos, rocas, arroyos, entre otros, que con el tiempo pueden desaparecer, las diferentes partes que se encuentren involucradas en dicha discusión, pueden llegar a un acuerdo mutuo.

De esta forma, se realizaría la firma de documentos donde ambos propietarios establezcan en las respectivas escrituras el dominio que tendría cada persona en las partes del territorio que tuvo cambios geográficos.

Es importante reconocer, en este tipo de casos, el proceso que se requiere, ya sea una corrección o una rectificación, pues en el primer caso, se trataría de un error en la descripción del inmueble o de sus características. Mientras que en el segundo caso, se hablaría del ejercicio de ajustar el área o linderos de una propiedad al presente, por cambios sufridos en el transcurso del tiempo.

