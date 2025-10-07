Precio del dólar en Venezuela HOY 7 de octubre de 2025: hay un nuevo aumento, según el BCV

El dólar en Venezuela se ha fortalecido de manera significativa a lo largo del 2025 por cuenta de diferentes factores como la alta demanda de la divisa pese al flujo escaso en el mercado oficial debido a las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos y de Europa.

Esta situación no solamente ha dificultado las exportaciones de petróleo que realiza el país hacia el exterior, una base fundamental de su economía, sino que también provoca un impacto directo en los productos que muchos ciudadanos buscan adquirir para su sustento diario; pues muchos de estos son importados, lo que hace difícil comprar los insumos suficientes para cierto período de tiempo.

Si bien entre noviembre de 2024 y abril de 2025 el uso de efectivo en divisas cayó cerca del 37%, hay muchas personas que todavía buscan la manera de adquirir dólares, incluso en el mercado negro, para evitar los efectos de un bolívar que continuamente se devalúa frente a otras monedas que se manejan en Venezuela.

Según indica el economista Asdrúbal Oliveros, el bolívar sigue siendo el medio principal de pago que usan muchos venezolanos. De hecho, cerca del 90% de las transacciones minoristas se realizan con esta moneda. Sin embargo, y aún cuando el presidente Nicolás Maduro decidió adelantar la Navidad para este mes de octubre en un esfuerzo por reactivar la economía, no todos cuentan con el poder adquisitivo suficiente que les permita adquirir los productos esenciales para su sostenimiento.

Precio del dólar en Venezuela para este martes 7 de octubre de 2025

De acuerdo al informe presentado por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este martes 7 de octubre es de 187,2893 bolívares, lo que representa un nuevo incremento frente al valor reportado el día anterior (185,3983 bolívares).

Por otra parte, la entidad también dio a conocer el valor de las demás divisas para la jornada de este martes, los cuales también presentaron un repunte frente a la cifra oficial anterior. Así se cotizan:

Euro: 219,40192337 bolívares

219,40192337 bolívares Yuan chino: 26,31021984 bolívares

26,31021984 bolívares Lira turca: 4,49208264 bolívares

4,49208264 bolívares Rublo ruso: 2,25542422 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este martes 7 de octubre de 2025

En su informe, el Banco Central de Venezuela también destacó los valores que manejan las casas de cambio para aquellos ciudadanos que están interesados en hacer transacciones en dólares. Estos son:

Banesco: 185,1260 bolívares por compra y 185,8028 bolívares por venta.

185,1260 bolívares por compra y 185,8028 bolívares por venta. BBVA Provincial: 184,3126 bolívares por compra y 185,6199 bolívares por venta.

184,3126 bolívares por compra y 185,6199 bolívares por venta. Banco Mercantil: 183,1597 bolívares por compra y 186,0699 bolívares por venta.

183,1597 bolívares por compra y 186,0699 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito: 184,5215 bolívares por compra y 187,5159 bolívares por venta.

184,5215 bolívares por compra y 187,5159 bolívares por venta. Bancamiga: 184,5215 bolívares por compra y 181,7700 bolívares por venta.

184,5215 bolívares por compra y 181,7700 bolívares por venta. Otras Instituciones: 183,6056 bolívares por compra y 186,3954 bolívares por venta.

Cabe recordar que desde el pasado 15 de septiembre la cotización del dólar supera la cifra del salario mínimo en Venezuela, cuyo valor está en 160 bolívares contando los bonos y demás incentivos que brinda el gobierno. Asimismo, había comenzado el 2025 con una cotización de 52,03 bolívares.