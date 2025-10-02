Así viven la navidad adelantada en Venezuela, decretada por Maduro: videos de celebraciones en octubre

CARACAS, VENEZUELA - 1 DE OCTUBRE: La Navidad llega, como declaró el presidente Nicolás Maduro, a pesar de las tensiones con Estados Unidos, en Caracas, Venezuela, el 1 de octubre de 2025. (Foto de Ivan Mcgregor/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Una de las imágenes que han dado la vuelta al mundo durante los últimos años durante esta misma época es a llamada “navidad adelantada” en Venezuela. Como ya acostumbra el país sudamericano, las festividades que normalmente se celebran en diciembre fueron adelantadas por orden del presidente Nicolás Maduro.

Por enésima vez, el mandatario adelantó las festividades decembrinas por medio de un decreto especial. Estas acciones justificadas por el régimen como una “defensa a la felicidad”, son señaladas por los opositores como una maniobra para desviar la atención de los graves problemas que persisten en la nación.

A pesar de esto, las calles, centros comerciales y otras estructuras de Caracas y otras ciudades del país se visten de luces para recibir la navidad adelantada. Siendo así, uno de los países que más temprano reciben la navidad en el año.

Imágenes y videos: así celebran los venezolanos la navidad en octubre

En las diferentes plataformas de redes sociales, los ciudadanos ya empiezan a subir videos y fotos de las celebraciones alegóricas a la navidad en las distintas calles del país. Imágenes que en Colombia y otros países son típicas durante diciembre, en pleno mes de octubre son pan de cada día en las distintas ciudades y pueblos de Venezuela.

✨¡ Venezuela es Navidad! Con gaitas, hallacas y unión, celebremos la alegría que nos define. ¡La mesa está lista! #PreparenLaMesa #UnleashDracarys 🔥🐉 pic.twitter.com/ga4O0Fvi8k — Anna D.C (@marycdc100) October 2, 2025

Una de las imágenes más simbólicas que han circulado en redes sociales, es la del Helicoide iluminado durante época de navidad. Organizaciones internacionales ha denunciado que el otrora centro comercial ahora es el centro de torturas de Venezuela y el centro de reclusión de presos políticos.

Por esta razón, en redes critican que la decisión de Maduro de convocar a celebrar la navidad contrasta con la realidad que vive el país.

Lanzar fuegos artificiales desde el Helicoide (una cárcel política en la que torturan y aíslan a inocentes), para decretar el 'comienzo adelantado de la Navidad', es diabólico. ¿Se imaginan el pánico que sintieron los presos políticos?



Ojalá se cansen de hacer daño.#Dantesco pic.twitter.com/90QeJOJKRl — Naky Soto 🍃 (@Naky) October 2, 2025

Las calles de Caracas y otras ciudades mezclan la iconografía propia del régimen y si propaganda con las luces navideñas y el ambiente festivo. Las tradiciones navideñas del país son celebradas por grandes y chicos en los diferentes frentes de las urbes pobladas de Venezuela.

Celebraciones en medio de un descalabro económico

Pese a que en las calles del país se celebra la navidad, detrás de este ambiente festivo merodea el fantasma del complejo escenario económico que vive el país sudamericano. La acelerada inflación y la persistencia de la crisis de poder adquisitivo son constantes que limitan a los venezolanos celebrar de forma efectiva.

El régimen de maduro reporta un crecimiento robusto, pero las instituciones independientes como la UCAB tienen proyecciones más conservadoras y de contracción, esperando que para el cierre del año la situación empeore.

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas la inflación acumulada entre enero y mayo de este año alcanzó el +105.5%, y hay proyecciones que indican una fuerte aceleración para el fin de año de más del 220%.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual es de 0.72 dólares, y que el costo de la canasta básica supera los 500 dólares (según datos del Banco Central de Venezuela), resulta difícil para los venezolanos realizar sus compras navideñas.

Venezuela, Caracas: A man dressed as Santa Claus goes to a poor neighborhood known as "COTA 905" to give toys to children. Photo: Jeampier Arguinzones/dpa (Photo by Jeampier Arguinzones/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar

Es importante tener en cuenta que la cifra del salario mínimo integral, aunque más alta en dólares, no tiene impacto en los beneficios laborales (vacaciones, aguinaldos), y el salario base sigue cubriendo solo una mínima fracción (alrededor del 5%) del costo de la canasta básica.