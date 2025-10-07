Precio del café HOY en Colombia, 7 de octubre, según la FNC

Recientemente, en X, la Federación Nacional de Cafeteros, anunció que se reunieron con más de 700 caficultores de la región de Antioquia para conversar sobre el desarrollo y la visión que hay en este sector cafetero.

Asimismo, el gerente de la FNC, Germán Bahamon, declaró que la Federación ha funcionado como motor y columna vertebral para luchar en contra de mafias que intentan tomar el poder de regiones cafeteras que impulsan la economía colombiana. Por otro lado, este tipo de conversatorios, lo que buscan es afianzar el departamento de Antioquia como un gran exponente para los cultivos de café.

Precio de la carga de café HOY, 7 de octubre, según el cierre de la bolsa de Nueva York

La Federación Nacional de Cafeteros, a diario presenta el precio del café por carga en su informe diario, teniendo como referente la bolsa de Nueva York. Según esto, su cotización para este 07 de octubre es de 2.856.000 COP.

Esto ha representado una depreciación de $34.000 pesos, pues el día de ayer, 6 de octubre, se cotizó en 2.890.000 COP. De igual manera, la pasilla por pergamino contenida, se sigue cotizando igual, en 10.000 COP/kg.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 7️⃣de octubre 👉🏽https:/ /shorturl.at/cnUiw pic.twitter.com/NneQWSV32N — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 7, 2025

Precio del café en dólares para este 7 de octubre

Según la plataforma Investing, para este 7 de octubre, el precio del café en dólares se cotiza en 375.10 USD, representando un decrecimiento del 1,64%, esto quiere decir, una pérdida de 6,25 USD en su valor.

Cotización del café en las principales ciudades del país para este 7 de octubre

La Federación Nacional de Cafeteros estableció en su informe diario el precio del café en las principales ciudades de Colombia para este 7 de octubre de la siguiente manera:

ARMENIA - Carga: 2,856,500 | Kilo: 22,852 | Arroba: 285,650

- 2,856,500 | 22,852 | 285,650 BOGOTÁ - Carga: 2,855,250 | Kilo: 22,842 | Arroba: 285,525

- 2,855,250 | 22,842 | 285,525 BUCARAMANGA - Carga: 2,854,875 | Kilo: 22,839 | Arroba: 285,488

- 2,854,875 | 22,839 | 285,488 BUGA - Carga: 2,857,250 | Kilo: 22,858 | Arroba: 285,725

- 2,857,250 | 22,858 | 285,725 CHINCHINÁ - Carga: 2,856,375 | Kilo: 22,851 | Arroba: 285,638

- 2,856,375 | 22,851 | 285,638 CÚCUTA - Carga: 2,854,375 | Kilo: 22,835 | Arroba: 285,438

- 2,854,375 | 22,835 | 285,438 IBAGUÉ - Carga: 2,855,625 | Kilo: 22,845 | Arroba: 285,563

- 2,855,625 | 22,845 | 285,563 MANIZALES - Carga: 2,856,375 | Kilo: 22,851 | Arroba: 285,638

- 2,856,375 | 22,851 | 285,638 MEDELLÍN - Carga: 2,855,625 | Kilo: 22,845 | Arroba: 285,563

- 2,855,625 | 22,845 | 285,563 NEIVA - Carga: 2,854,750 | Kilo: 22,838 | Arroba: 285,475

- 2,854,750 | 22,838 | 285,475 PAMPLONA - Carga: 2,854,500 | Kilo: 22,836 | Arroba: 285,450

- 2,854,500 | 22,836 | 285,450 PASTO - Carga: 2,854,500 | Kilo: 22,836 | Arroba: 285,450

- 2,854,500 | 22,836 | 285,450 PEREIRA - Carga: 2,856,375 | Kilo: 22,851 | Arroba: 285,638

- 2,856,375 | 22,851 | 285,638 POPAYÁN - Carga: 2,856,625 | Kilo: 22,853 | Arroba: 285,663

- 2,856,625 | 22,853 | 285,663 SANTA MARTA - Carga: 2,858,125 | Kilo: 22,865 | Arroba: 285,813

- 2,858,125 | 22,865 | 285,813 VALLEDUPAR - Carga: 2,855,750 | Kilo: 22,846 | Arroba: 285,575

