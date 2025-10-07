Pacto Histórico: La política colombiana reacciona a la suspensión de la consulta interna

El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente una tutela presentada por Diana Carolina Corcho Mejía y Gustavo Bolívar Moreno contra la resolución 09673 del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual le otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como un partido único para las próximos elecciones, excluyendo a los movimientos Progresistas y a Colombia Humana.

Tras conocerse esta decisión la cual supone la caída de la inscripción de los candidatos del Pacto Histórico para la consulta popular del próximo 26 de octubre generó varias reacciones en la política colombiana.

Así reaccionó la política a esta decisión:

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que no se trata de la suspensión al Pacto Histórico de los comicios del 26 de octubre.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que no se trata de la suspensión al Pacto Histórico de los comicios del 26 de octubre.

El representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, pidió al Consejo Nacional Electoral resolver las impugnaciones y reconocer la personería jurídica del Pacto Histórico, incluyendo a Colombia Humana y Progresistas.

#POLÍTICA | El representante a la Cámara, Gabriel Becerra (@BecerraGabo) pidió al @CNE_Colombia resolver las impugnaciones y reconocer la personería jurídica del Pacto Histórico, incluyendo a Colombia Humana y Progresistas.



El representante a la Cámara, Gabriel Becerra pidió al CNE resolver las impugnaciones y reconocer la personería jurídica del Pacto Histórico, incluyendo a Colombia Humana y Progresistas.

Además, distintas voces en el Pacto Histórico aseguran que la decisión del Tribunal Superior no significa que se haya caído la Consulta Popular prevista para el próximo 26 de octubre, donde se votaría para definir al candidato presidencial único y el orden de las listas a Senado y Cámara.

Los representantes Heraclito Landinez y Alfredo Mondragón aseguran que “se harán unas elecciones primarias y, en el caso del Congreso, es una consulta interpartidista”.

Distintas voces en el Pacto Histórico aseguran que la decisión del Tribunal Superior no significa que se haya caído la Consulta Popular prevista para el próximo 26 de octubre, donde se votaría para definir al candidato presidencial único y el orden de las listas a Senado y Cámara.

Por su parte, Camilo Romero, advirtió que “De concretarse el veto al Pacto Histórico, estaríamos hablando del mayor golpe a la democracia en años”

#POLÍTICA | Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la consulta del 26 de octubre, Camilo Romero (@camiloromero), advirtió que “de concretarse el veto al Pacto Histórico, estaríamos hablando del mayor golpe a la democracia en años”.



Además, calificó como “muy… pic.twitter.com/RcR66CVxP6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 7, 2025

El congresista del Pacto, Alejandro Ocampo aseguró impugnarán el fallo para que no quede en firme y así “las medidas provisionales seguirán manteniéndose” de aquí a la realización de la consulta el 26 de octubre.