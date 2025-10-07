Es un sabotaje a la democracia: Petro por decisión del Tribunal sobre consulta del Pacto Histórico

Mucho desconcierto generó en la política colombiana, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar improcedente la tutela, que mediante medida cautelar, le había ordenado a la Registraduría su inscripción.

De esta manera, queda sin piso jurídico la inscripción y en vilo la consulta del próximo 26 de octubre.

Cómo “un sabotaje a la democracia”, denominó el presidente Gustavo Petro a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que generó la presunta caída de la consulta interna del pacto histórico.

Aseguró que hace parte de un intento de la derecha para impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia, y de quienes quieren impedir que la Constitución se aplique.

“Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia”, señaló.

Reunión de urgencia en el Pacto Histórico

Ante la posible suspensión de la consulta interna del próximo 26 de octubre, el presidente Petro citó a una reunión urgente para las 3 de la tarde de esta martes, con los precandidatos del partido político en la Casa de Nariño.