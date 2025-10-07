Iván Cepeda: este es un nuevo intento de la derecha para evitar la consulta del Pacto Histórico

El precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda afirmó que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá es un nuevo intento de la derecha por evitar la consulta de la coalición.

Cepeda, calificó esta acción como un intento de la oposición para impedir a toda costa la unión de los partidos.

“La derecha quiere evitar, a toda costa, la unidad del Pacto Histórico y además la consulta para la elección de nuestros candidatos y candidatas a Presidencia y Congreso de la República”, afirmó.

Además, aseguró que la derecha le teme a la movilización electoral que tiene el partido.

“Le temen a la movilización electoral que está produciendo nuestra gran fuerza política”, agregó.

Además, señaló que el propósito del fallo es confundir a la opinión pública.

“El propósito es introducir confusión en la opinión pública e intentar dividir al Pacto. No lo lograrán”, concluyó.

