104 municipios están en riesgo electoral: Gobierno publica mapa con alertas

567.665 jóvenes están habilitados para votar en las elecciones de los Consejos de Juventud en Bolívar

Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Norte de Santander, son los departamentos que tienen alertas para las elecciones del próximo año.

Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras una reunión entre los representantes de la cúpula militar, la Registraduría y el jefe de la cartera del Interior Armando Benedetti, sobre los avances del Plan Democracia y la estructuración del mapa de riesgos electorales.

Según el mapa electoral, son 104 municipios que están en riesgos, que representan el 9% del país, donde converge la violencia de los grupos criminales.

El mapa está siendo elaborado por 15 entidades entre la Registraduría, Defensoría, organismos de inteligencia y los Ministerios de Defensa e Interior.

¿Cuáles son los riesgos?

El fortalecimiento de los grupos armados,