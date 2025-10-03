MinDefensa y Registraduría trazan estrategias para garantizar el ‘Plan Democracia’ en todo el país

El Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil anunciaron el inicio de un plan conjunto para fortalecer la seguridad y la logística electoral de cara a las elecciones atípicas y consultas que se realizarán en lo que resta del año, así como los preparativos para los comicios de Presidencia y Congreso en 2026.

Por medio de un comité que estuvo liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el registrador nacional, Hernán Penagos, se revisaron las fortalezas operativas de la Fuerza Pública y los mecanismos logísticos de la Registraduría. El objetivo: anticipar y neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar el libre ejercicio al voto.

Seguridad total en cada mesa de votación

Las autoridades confirmaron que el ‘Plan Democracia’ garantizará la presencia de uniformados en el 100% de los puestos de votación del país —desde las capitales hasta las veredas más apartadas— para brindar tranquilidad y confianza a los votantes.

El despliegue será integral: por tierra, agua y aire, con apoyo del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, en coordinación con autoridades judiciales y civiles.

Elecciones de 2025 y preparativos para 2026

Este año se desarrollarán las elecciones atípicas para la Gobernación del Magdalena, así como las de Consejos de Juventud y las consultas interpartidistas. Todas contarán con el acompañamiento de la Fuerza Pública, como antesala a la “gran fiesta democrática” de 2026.

Líneas para denunciar amenazas

El Ministerio de Defensa recordó a la ciudadanía que puede reportar de manera gratuita y bajo absoluta reserva cualquier amenaza o riesgo contra el proceso electoral a través de las líneas 107, 147 y 165.