Millonarios vs. América, clásico de Liga colombiana: posibles alineaciones para el partido en Bogotá

Millonarios y América se estarán enfrentando por la fecha 14 del campeonato / Colprensa / Mariano Vimos

¡Termina la fecha 14 de la Liga Colombiana! Millonarios recibe al América en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Un duelo en donde ambos equipos están obligados a conseguir la victoria.

Restan 6 fechas para definir los cuadrangulares y hasta el momento tanto el cuadro Embajador como el Escarlata se encuentran fuera de la zona clasificación, ambos con 14 unidades.

Le puede interesar: Millonarios y América de Cali se enfrentan por Liga: conozca acá el historial de enfrentamientos

El conjunto que llegue a perder este partido tendría un panorama difícil de lo que falta de Liga Colombiana, pues dependerá prácticamente de que gane todos los partidos restantes para tener oportunidad de entrar a los cuadrangulares.

En las ultimas cinco jornadas, Millonarios ha obtenido dos victorias, dos derrotas y un empate. Mientras que América ganó dos, igualó dos y perdió uno.

Le puede interesar: Millonarios recuperaría dos jugadores claves para clásico ante el América

Últimos partidos jugados en Bogotá

19/1/2025: Millonarios 1-1 América

7/2/2024: Millonarios 1-0 América

19/11/2023: Millonarios 2-1 América

3/6/2023: Millonarios 2-1 América

27/4/2023: Millonarios 4-3 América

24/9/2022: Millonarios 2-2 América

16/12/2021: Millonarios 2-1 América

9/10/2021: Millonarios 0-0 América

Posible alineación de Millonarios

Diego Novoa; Helibelton Palacios, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Samuel Martín; Beckham Castro, Nicolás Arévalo, Stiven Vega, Edwin Mosquera; Leonardo Castro y Jorge Cabezas.

DT: Hernán Torres

Posible alineación de América de Cali

Joel Graterol; Mateo Castillo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos.

DT: Alexander Escobar

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará en la noche de este 7 de octubre a partir de las 7:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto en la página web de Caracol.com.