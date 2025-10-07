Millonarios vs. América, clásico de Liga colombiana: posibles alineaciones para el partido en Bogotá
Un duelo en donde ambos equipos van en búsqueda de conseguir un cupo a los ocho mejores.
¡Termina la fecha 14 de la Liga Colombiana! Millonarios recibe al América en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Un duelo en donde ambos equipos están obligados a conseguir la victoria.
Restan 6 fechas para definir los cuadrangulares y hasta el momento tanto el cuadro Embajador como el Escarlata se encuentran fuera de la zona clasificación, ambos con 14 unidades.
El conjunto que llegue a perder este partido tendría un panorama difícil de lo que falta de Liga Colombiana, pues dependerá prácticamente de que gane todos los partidos restantes para tener oportunidad de entrar a los cuadrangulares.
En las ultimas cinco jornadas, Millonarios ha obtenido dos victorias, dos derrotas y un empate. Mientras que América ganó dos, igualó dos y perdió uno.
Últimos partidos jugados en Bogotá
- 19/1/2025: Millonarios 1-1 América
- 7/2/2024: Millonarios 1-0 América
- 19/11/2023: Millonarios 2-1 América
- 3/6/2023: Millonarios 2-1 América
- 27/4/2023: Millonarios 4-3 América
- 24/9/2022: Millonarios 2-2 América
- 16/12/2021: Millonarios 2-1 América
- 9/10/2021: Millonarios 0-0 América
Posible alineación de Millonarios
Diego Novoa; Helibelton Palacios, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Samuel Martín; Beckham Castro, Nicolás Arévalo, Stiven Vega, Edwin Mosquera; Leonardo Castro y Jorge Cabezas.
DT: Hernán Torres
Posible alineación de América de Cali
Joel Graterol; Mateo Castillo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos.
DT: Alexander Escobar
Fecha, hora y cómo seguir
El partido se disputará en la noche de este 7 de octubre a partir de las 7:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto en la página web de Caracol.com.