Las fiestas ecuestres más antiguas de Colombia se realizan en San Martín, Meta ¿De qué se trata?

San Martín de los Llanos, es uno de los municipios más antiguos de Colombia, pues cuenta con cerca de 424 años de historia. Su origen se remonta a la época de la colonización española, cuando esta región fue habitada por diferentes pueblos indígenas.

Uno de los principales atractivos del municipio, es su profunda conexión con la cultura llanera, las cuales se encuentran muy presentes en su cultura, su música y su comida. En relación con esto, los turistas suelen disfrutar dos eventos que se realizan en esta zona, el Festival del Joropo, y las cuadrillas de San Martín.

Cuadrillas de San Martín

Esta última es una coreografía ecuestre, es decir, realizada sobre caballos, que refleja las batallas que se dieron entre españoles, árabes y la conquista de negros e indígenas en América. Para esto, participan 4 grupos principales, compuestos por 12 jinetes y 3 suplentes cada uno, que son los Galanes (que representan los españoles), los Moros (representan los árabes), los Cachaceros (representan los negros) y los Guahibos (representan los indígenas), cada uno de ellos, con diferentes atuendos y representaciones características de sus culturas.

En estos juegos, donde se evidencia un arraigo irrefutable a la cultura llanera, se realizan 10 enfrentamientos realizados sobre caballos, demostrando la habilidad y la destreza de los sanmartineros como jinetes. Sin embargo, a pesar de ser una festividad insignia en la historia de San Martín y el Meta, muchas personas aseguran que esta celebración, corresponde a un ballet de origen español.

A pesar de este desacuerdo, la tradición se lleva a cabo cada año sin falta, en medio del Festival Internacional Folclórico y Turístico del Llano, que es realizado durante el mes de noviembre.

Desarrollo de la tradición

El día de las cuadrillas, inicia cerca del mediodía, cuando todas las cuadrillas realizan un desfile desde un punto diferente del municipio hasta el lugar donde se realiza el evento. Como curiosidad, se pueden observar a personas pintadas de negro, sin embargo, no se trata de pintura, es una mezcla de aceite quemado y melaza, el cual es untado por el cuerpo y cara de los asistentes, lo que hace que todos se sientan parte de la celebración, cuyo desarrollo, suele tomar entre 4 o 5 horas, teniendo un inicio y un final marcado por juegos pirotécnicos.

Sin embargo, una de las características más llamativas y atractivas para los espectadores, son los imponentes vestuarios que portan los participantes de las cuadrillas, pues así como sus grupos tienen una historía detrás, sus vestimentas también la poseen.

Vestuario de los participantes

El vestuario más llamativo, es portado por el equipo de los Cachaceros, el cual es compuesto por semillas, pintura, pieles y huesos de animales nativos de la región, y a pesar de su complejidad, cada año los cambian en su totalidad, manteniéndolo en total secreto hasta que son exhibidos el día de la celebración. Ese día, acompañan su vestuario de un banderín de color negro

Por otro lado, los Galanes, como su nombre lo indica, tienen un vestuario elegante, con corbatines y sombrero, además de ir acompañados de un banderín blanco.

Al igual que los Cachaceros, los Guahibos portan un vestuario caracterizado por el color rojo, una corona con plumas de pavo real y collares con vértebras de serpiente, dientes de vaca, cráneos, entre otros. Y también, se acompañan de un banderín de color rojo.

Por último, los Moros, que representan los asentamientos árabes, portan camisas amarillas, pantalones morados y suelen portar banderines amarillos.

A pesar de que los vestuarios incluyen diferentes partes de animales, los participantes de las cuadrillas aseguran que estos no son cazados de forma arbitraria para extraer sus partes, y que únicamente se utilizan aquellos animales que se encuentran muertos cerca arios, o que son atropellados en las carreteras.

