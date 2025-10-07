Jeison López hace historia en Mundial de pesas: dos medallas de oro, una plata y dos récords

Este martes 7 de octubre se vivió un día histórico para Colombia en el Campeonato del Mundo de Halterofilia 2025, que se está disputando en Førde, ciudad situada en la costa oeste de Noruega. El pesista Yeison López, también conocido como Goku, ratificó su favoritismo en la prueba de los 88 kilogramos y puso en alto al país.

El deportista chocoano obtuvo dos medallas de oro en su categoría, una de plata y estableció dos récords mundiales. Consolidándose así como una de las figuras nacionales y del mundo en este certamen organizado por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF).

El medallista lista olímpico, dejó claro desde el primer intento el nivel con el que llegó a esta competencia. Inició el arranque con 173 kilos, luego levanto 177 y con ellos rompió su propio récord mundial (176). Después intentó con 180, impulsado por su entrenador colombiano, pero no pudo alzarlos y se quedó con la marca orbital.

En el envión Jeison se propuso alzar los 205 kilogramos, pero se fue en blanco, en el segundo mejoró logrando su meta y el tercero levantó 210 kilos. Su gran rival fue el coreano Ryo Ro, quien alzó 205, 211 y 215 kilos para colgarse la medalla de oro y dejar al colombiano con la plata en esta categoría. El bronce fue para Robu, con 200 kilos, pesista de Moldavia.

En la suma total de la competencia, el chocoano, confirmó su presencia en el podio con 387 kilogramos. Ubicándose por encima del coreano que sumó 377 kilos y el moldavo Robu con 369, quienes lo acompañaron en el cuadro de honor.

Estas tres medallas de López, se suman a las de la pesista Yenny Sinisterra, quien conquistó este lunes una presea de plata en el arranque y otra de bronce en la categoría de los 63 kilogramos, para la delegación colombiana en Førde.