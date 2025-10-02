Más de 100 familias confinadas dejaron combates entre Ejército y disidencias en el norte del Cauca

Corinto, Cauca

Intensos combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el norte del Cauca generaron el confinamiento de varias familias, la mayoría perteneciente a comunidades indígenas.

Los enfrentamientos entre las tropas e integrantes de la columna Dagoberto Ramos se presentaron en el municipio de Corinto, sector de El Guanabano.

El brigadier general Alirio Aponte, Comandante de la Brigada 29 expresó que “soldados han ingresado a la zona con el propósito de restablecer el control territorial en el área. Se incautó material de guerra y se recuperó un menor de edad”.

El Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric confirmó que “se presentó confinamiento total de la población de Miraflores, con un total de 70 familias, aproximadamente 350 comuneros, y en el sector de El Guanábano 54 familias con un total 113 comuneros indígenas que tuvieron que resguardarse durante toda la mañana mientras cesaba el fuego cruzado”.

El movimiento indígena agregó que “exigimos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la MAPP- OEA y demás organismos internacionales a: activar el sistema de alertas tempranas y mecanismos de verificación; realizar presencia inmediata en el territorio y establecer rutas de protección diferencial para la población indígena”.