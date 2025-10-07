Hamás exige garantías reales de EE. UU. y países mediadores para alcanzar un acuerdo con Israel

El líder del comité negociador de Hamás, Khalil El-Hayya, dijo al medio de comunicación estatal egipcio Al-Qahera News que el grupo islamista palestino “quiere garantías del presidente (estadounidense) Donald Trump y de los países patrocinadores de que la guerra terminará de una vez por todas”.

“No confiamos en la ocupación ni por un segundo”, dijo El-Hayya en referencia a Israel, que asegura que “no cumple sus promesas”, al acusar que este país violó dos ceses al fuego en la guerra en curso.

Egipto y Qatar son los principales mediadores de las negociaciones indirectas que iniciaron ayer Hamás e Israel en el balneario de Sharm el Sheij. Justamente, El-Hayya se reunió con representantes de estos dos países el lunes en El Cairo antes del inicio de las conversaciones que se entablan en virtud del plan de paz propuesto por Trump.

Trump presiona para que Hamás libere a los rehenes

A propósito, el mandatario dijo que existe una “posibilidad real” de lograr un acuerdo para el fin del conflicto en Gaza. El emisario especial de EE. UU., Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, viajaron a Egipto para tomar parte de estas conversaciones.

El presidente norteamericano insistió en que quiere la “liberación de los rehenes inmediatamente” y pidió a las delegaciones avanzar “rápido” con las negociaciones.

Por su parte, Hamás afirmó que está tratando de superar “todos los obstáculos” que puedan impedir un acuerdo y en respuesta al plan de Trump, el movimiento islamista aceptó liberar a los rehenes, aunque exigió el fin de la ofensiva israelí y la retirada total de Israel de Gaza. No mencionó su desarme, punto clave de la propuesta.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo apoyar la propuesta estadounidense, pero subrayó que su ejército permanecería en la mayor parte de Gaza y afirmó que Hamás debía ser desarmado.

Además, Netanyahu afirmó este martes a través de un comunicado que “lograrán todos los objetivos de la guerra en Gaza”, que incluyen “el regreso de todos los secuestrados, la eliminación del gobierno de Hamás y la garantía de que Gaza nunca más plantee una amenaza para Israel”.