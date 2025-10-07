Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de diálogos en Egipto

Demonstrators gather during an anti-government protest organised by the families of the Israeli hostages taken captive in the Gaza Strip since October 2023, outside the Israeli Prime Minister's residence in Jerusalem on October 4, 2025. A senior Hamas official said on October 4 that Egypt would organise a conference for Palestinian factions to decide on the post-war future of the Gaza Strip, after the group accepted to release hostages under a US ceasefire plan. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) / AHMAD GHARABLI

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza, en el marco de conversaciones indirectas en Egipto para ponerle fin bajo un plan propuesto por Estados Unidos.

Hace exactamente dos años, al término de la festividad judía de Sucot, milicianos de ese movimiento islamista lanzaron un ataque sorpresa en territorio israelí, el día más mortífero en la historia del país.

Combatientes palestinos traspasaron la frontera entre Gaza e Israel, asaltaron comunidades del sur y lanzaron disparos, granadas y cohetes contra un festival de música en el desierto.

El ataque causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes. Hamás llevó a 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 que, según el ejército israelí, han fallecido.

Este martes se realizan varios actos en Israel para recordar el aniversario y el 16 de octubre está prevista una conmemoración organizada por el Estado.

A la hora del ataque de Hamás, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar por las más de 370 personas que fallecieron allí.

Otra ceremonia especial está prevista en la noche en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde cada semana se organizan manifestaciones para pedir la liberación de los cautivos.

El lunes, muchos israelíes habían acudido al lugar donde se realizó el festival musical.

“Fue un incidente muy difícil y enorme lo que ocurrió aquí”, aseguró a la AFP Elad Gancz, un profesor, mientras lloraba a los fallecidos.

“Pero queremos vivir y, a pesar de todo, continuar con nuestras vidas, recordando a aquellos que estuvieron aquí y que, por desgracia, ya no están con nosotros”, expresó.

La ofensiva israelí en represalia en Gaza no ha dado tregua, y ya ha causado al menos 67.160 muertos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás, consideradas fiables por la ONU.

- “Lo estamos haciendo muy bien” -

Israel ha ampliado su alcance militar a lo largo de la guerra, atacando objetivos incluso en otros países de la región, incluido Irán, y matando a varias figuras destacadas de Hamás y al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá.

Israel y Hamás enfrentan una creciente presión internacional para terminar la guerra, con un reporte de investigadores independientes de la ONU el mes pasado que acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza y a grupos de derechos humanos que acusan a Hamás de crímenes de guerra en el ataque del 7 de octubre.