El río Jordán podría renacer como eje ambiental de Tunja con el proyecto “Paseo Universitario”

Tunja

El río Jordán, que atraviesa la capital boyacense de sur a norte, se ha convertido con el paso de los años en un cauce invisible, reducido a canal de aguas residuales y amenaza latente de inundaciones en temporada de lluvias. Sin embargo, una propuesta académica denominada Paseo Universitario busca transformar este panorama y devolverle al agua un papel central en la vida urbana de una ciudad que supera los 190.000 habitantes.

El Jordán, que nace en el páramo de la vereda Runta y atraviesa Tunja en paralelo a la Avenida Universitaria antes de unirse al río La Vega, fue en otro tiempo un afluente vital para la agricultura local. Hoy, su curso encajonado por jarillones y cargado de desechos domésticos e industriales representa uno de los puntos más degradados del paisaje urbano.

“La ciudad colonial resolvía su relación con el agua mediante fuentes y quebradas, pero con el tiempo estas se convirtieron en basureros. El Jordán no se consolidó como un espacio contemplativo, sino como una infraestructura olvidada”, explica María Elena Arteaga Villamizar, magíster en Diseño Urbano de la Universidad Nacional de Colombia.

La investigadora propone una alternativa que no se limite a contener inundaciones, sino que recupere el valor ambiental y social del río. Su tesis plantea un corredor verde de 800 metros lineales entre la Glorieta del Gobernador y la Avenida Norte, donde confluyen la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Universidad Santo Tomás, colegios, centros deportivos y de salud, además de más de 10.000 habitantes.

El Paseo Universitario busca recuperar las franjas de protección del Jordán con senderos peatonales, ciclovías y zonas verdes que conecten barrios, universidades y espacios culturales. El proyecto contempla retirar los jarillones actuales para permitir áreas de inundación controlada y crear cuatro zonas funcionales administrativa, educativa, cultural y deportiva articuladas por patios y corredores abiertos hacia el río.

Entre sus metas ambientales, la propuesta plantea aumentar en un 25 % la cobertura arbórea del sector, con la siembra de más de 3.200 árboles de especies nativas, además de restaurar la ronda hídrica para mejorar la calidad del agua y reforzar la biodiversidad.

“La clave está en mantener los ríos abiertos y visibles, no enterrarlos en concreto. Solo así pueden formar parte de la vida cotidiana”, sostiene Arteaga, quien actualmente adelanta un doctorado en Arte y Arquitectura enfocado en la recuperación de ecosistemas urbanos.

Tunja apenas dispone de 1,44 metros cuadrados de espacio público por habitante, lejos de los 15 m² proyectados en su Plan de Ordenamiento Territorial. En ese contexto, el Paseo Universitario se perfila como una oportunidad no solo para mejorar el entorno ambiental, sino también para reconciliar a la ciudad con su geografía y su memoria hídrica.

“Los ríos también tienen memoria concluye la investigadora. Recuperarlos significa devolver identidad y cohesión social. El Jordán puede convertirse en un espacio de encuentro, estudio y cultura para las nuevas generaciones tunjanas.”