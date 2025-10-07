El arte que da esperanza: el FICC une a pacientes y personal del Hospital San Rafael

Por medio de la articulación que se tiene con la Gobernación, la Secretaría de Cultura y el despacho de la Gestora Social, el Hospital San Rafael logró llevar por primera vez el Festival Internacional de la Cultura Campesina a todo su personal y pacientes que se encuentran allí.

La idea es «llevarles actividades culturales, musicales y muestras artísticas al hospital san Rafael de Tunja durante esta semana. Esta estrategia la hemos denominado sanarte» afirmó el Gerente General Germán Pertúz.

Durante esta semana, los pasillos y áreas comunes del Hospital San Rafael se llenarán de música, danza y expresiones culturales, acercando el festival a quienes, por su condición de salud, no pueden asistir a los escenarios tradicionales del evento.