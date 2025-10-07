El arte que da esperanza: el FICC une a pacientes y personal del Hospital San Rafael
Por primera vez el Festival Internacional de la Cultura Campesina llega al Hospital San Rafael del 06 al 10 de octubre.
Por medio de la articulación que se tiene con la Gobernación, la Secretaría de Cultura y el despacho de la Gestora Social, el Hospital San Rafael logró llevar por primera vez el Festival Internacional de la Cultura Campesina a todo su personal y pacientes que se encuentran allí.
La idea es «llevarles actividades culturales, musicales y muestras artísticas al hospital san Rafael de Tunja durante esta semana. Esta estrategia la hemos denominado sanarte» afirmó el Gerente General Germán Pertúz.
Durante esta semana, los pasillos y áreas comunes del Hospital San Rafael se llenarán de música, danza y expresiones culturales, acercando el festival a quienes, por su condición de salud, no pueden asistir a los escenarios tradicionales del evento.