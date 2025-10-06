Mundial Sub-20 de Chile: Así quedó el grupo de la Selección Colombia tras empate con Nigeria
El equipo de César Torres empató 1-1 con Nigeria en la última fecha del Grupo F.
La Selección Colombia Sub-20 empató 1-1 con Nigeria en la última fecha del Grupo F del Mundial Sub-20 de Chile, en juego que se llevó a cabo en el Estadio Fiscal de Talca.
El único gol del partido del combinado nacional lo convirtió Kéner González a los 51 minutos del encuentro, rematando de primera de pierna derecha una asistencia de Néiser Villarreal.
Vea también
El empate de los africanos llegó en un lanzamiento desde el punto penalti a los 86 minutos, el cual ejecutó el defensa Daniel Bameyi, rematando al poste del palo derecho de Jordan García, quien eligió lanzarse a su poste izquierdo.
A la misma hora, Noruega y Arabia Saudí empataron con el mismo resultado de 1-1, lo que dejó la igualdad en el grupo entre los noruegos y los colombianos con 5 puntos cada uno.
No obstante, el liderato se quedó para la Selección Colombia al haber recibido menos cartulinas amarillas que los europeos. Nigeria terminó tercero con 4 puntos, clasificando como uno de los mejores terceros del campeonato.
Tabla de posiciones del Grupo F
|POS
|EQUIPO
|PTS
|PJ
|DIF
|1
|Colombia
|5
|3
|+1
|2
|Noruega
|5
|3
|+1
|3
|Nigeria
|4
|3
|0
|4
|Arabia Saudita
|1
|3
|-2