Mundial Sub-20 de Chile: Así quedó el grupo de la Selección Colombia tras empate con Nigeria

Kéner González festeja el gol de Colombia ante Nigeria. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

La Selección Colombia Sub-20 empató 1-1 con Nigeria en la última fecha del Grupo F del Mundial Sub-20 de Chile, en juego que se llevó a cabo en el Estadio Fiscal de Talca.

El único gol del partido del combinado nacional lo convirtió Kéner González a los 51 minutos del encuentro, rematando de primera de pierna derecha una asistencia de Néiser Villarreal.

El empate de los africanos llegó en un lanzamiento desde el punto penalti a los 86 minutos, el cual ejecutó el defensa Daniel Bameyi, rematando al poste del palo derecho de Jordan García, quien eligió lanzarse a su poste izquierdo.

A la misma hora, Noruega y Arabia Saudí empataron con el mismo resultado de 1-1, lo que dejó la igualdad en el grupo entre los noruegos y los colombianos con 5 puntos cada uno.

No obstante, el liderato se quedó para la Selección Colombia al haber recibido menos cartulinas amarillas que los europeos. Nigeria terminó tercero con 4 puntos, clasificando como uno de los mejores terceros del campeonato.

Tabla de posiciones del Grupo F