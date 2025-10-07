Condenan a mujer que haría parte de una red de trata de personas; varias víctimas eran de Pereira

Para el año 2022 fue capturada Martha Cecilia Álvarez Silva y otras personas que hicieron parte de una investigación por trata de personas y concierto para delinquir, debido a que manejarían una red de explotación sexual.

Para el momento de las capturas, estas personas no aceptaron los cargos y en el juicio de Álvarez Silva, el fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos pudo demostrar su participación en esta red.

En las audiencias contaron lo que tuvo que pasar una pereirana en manos de esta red de tráfico de personas, se trató de una mujer de 26 años, madre de dos hijos, quien afrontaba una difícil situación económica, fue contactada en Pereira por Martha Cecilia Álvarez Silva y convencida de aceptar una supuesta oferta laboral en un almacén de ropa en Bari, Italia.

El ofrecimiento iba acompañado de ayuda para realizar los trámites de pasaporte y permisos consulares, adquirir tiquetes aéreos por 10 millones de pesos, y recibir vestido, alojamiento y alimentación en territorio europeo.

En septiembre de 2016, la mujer viajó a Italia, allí, Martha Álvarez la recibió, le quitó el pasaporte, la trasladó a Bari, la ubicó en un hotel y le indicó que debía ejercer actividades de tipo sexual para cubrir los gastos del viaje y otros asuntos relacionados con su estancia en el exterior.

La víctima estuvo a disposición de un grupo de personas que la sometió a maltratos físicos y psicológicos, la alimentó con pan, agua y, en algunas ocasiones, atún.

Limitó sus comunicaciones vía celular con los familiares, y la mantuvo en constante amenaza, tanto así, que producto de una agresión e intento de homicidio, fue trasladada en grave estado de salud a un centro asistencial, donde se recuperó de las heridas y denunció la situación que enfrentaba. Esto le permitió regresar a Colombia en noviembre de 2016.

El Fiscal, en audiencia, narró la participación de la condenada.

“Tenemos corroboración en aspectos esenciales tales como la entrega del dinero, el encuentro en Roma con Martha, su acompañamiento, que dicho sea de paso, no fue fortuito como pretendió mostrarlo Martha en su intervención, sino el resultado de un acuerdo previo para recibirla en Italia y prestarle en principio, lo que se creía bajo engaño, que era una colaboración para que ella trabajara allá; terminó siendo finalmente, entregada a la red que la sometió al comercio sexual en ese país.”

Un juez penal de conocimiento de Pereira condenó a Martha Cecilia Álvarez Silva a 13 años de prisión por el delito de trata de personas.

Adicionalmente, impuso una multa equivalente a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 156 meses.