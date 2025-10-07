Colágeno, vitamina y sabor natural: gomitas saludables hechas en Boyacá

Actualmente la alimentación saludable se ha convertido en un referente de vida para muchas personas, en medio de esta situación, Juan Esteban junto a su primo evidenciaron la necesidad de darle un giro a las gomitas tradicionales. Estos dos estudiantes pertenecientes a la UPTC crearon La Mandona, un emprendimiento que produce gomitas artesanales con colágeno hidrolizado y vitaminas, elaboradas sin azúcar ni aditivos químicos.

La idea nace en agosto de 2023, cuando Juan Esteban buscaba ofrecer un producto «rico, pero que no le hiciera daño al cuerpo» agregó. Así surgen las gomitas con colágeno y vitamina, diseñadas para cuidar la piel, fortalecer el sistema inmune y ser aptas para personas de todas las edades. «Queríamos mantener una línea de productos buenos y saludables. Son ricas, pero sin grasas saturadas ni azúcares negativos para el cuerpo», explicó.

A diferencia de las gomitas tradicionales, las cuales ya se encuentran posicionadas en el mercado, el proceso de elaboración en La Mandona es completamente natural. Junto a su primo, desarrollaron una fórmula basada en ácido ascórbico, ácido cítrico y colágeno hidrolizado, alcanzando un punto de ebullición que permite conformar la textura sin necesidad de químicos ni aglutinantes. «No usamos azúcar ni aditivos. Eso nos diferencia totalmente de cualquier otra gomita del mercado», añadió.

Las gomitas, además de ser saludables, se están convirtiendo en una alternativa innovadora en el mercado local para quienes buscan una manera de comer rico, sin sacrificar su salud.