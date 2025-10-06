Salsa al Parque 2025 reunió a 100 mil asistentes en un fin de semana inolvidable

Durante el primer fin de semana de octubre, cerca de 100 mil personas se tomaron el Parque Simón Bolívar para celebrar la edición número 26 de Salsa al Parque.

El festival presentó 18 agrupaciones —4 distritales, 7 nacionales y 7 internacionales— y más de 320 músicos que convirtieron Bogotá en un salón de baile a cielo abierto.

PUBLICO IDARTES CREDITO CARACOL RADIO Ampliar

La jornada inaugural, el sábado 5 de octubre, abrió con el ímpetu joven de Bellacoson y Luna Llena Salsa Band, seguidos por Sonido 70 desde Armenia y La Suprema Corte, liderada por Andrés Viáfara. El turno estelar fue para Yuri Buenaventura, El Pantera Gustavo García, Manolito Simonet y su Trabuco, Frankie Vázquez y Porfi Baloa y sus Adolescentes, quienes cerraron la noche con clásicos coreados por miles.

El domingo 6 de octubre inició con la Orquesta Candombé, seguida por Marea Brava desde Cali, Alejandro Rincón y La Saloma, y el venezolano Luis Felipe González.

Las Estrellas de Buena Vista trajeron el espíritu de Cuba, mientras Edy Martínez con Privilegio Latino ofreció una clase magistral de jazz latino.

Mickey Taveras conquistó con salsa romántica, Grupo Galé encendió el parque con “Mi vecina” y “Beso a beso”, y la Sonora Ponceña cerró el festival celebrando 70 años de trayectoria con un show histórico.