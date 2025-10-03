Festiver 2025 destaca las cintas que hacen del planeta un lugar mejor

Se desarrolló en la población de Barichara la edición 15 del Festival de Cine verde, donde se destacan películas que logran llevar el mensaje ambiental, además con actividades como El Mercado Verde contó con la participación de 150 emprendimientos de la región. La Siembra de árboles a cargo de los asistentes al evento.

“Tenemos el Festival que queremos, Festiver es discreto, hecho a mano con mucho amor. Si comparamos la primera edición con esta, hemos evolucionado en todo. Lo principal es que ahora tenemos un método y los procesos los hemos ido optimizando”, afirma Nórida Rodríguez directora del Festival.

Las películas premiadas en esta edición representan a cabalidad el cine verde que promueve Festiver:

COMPETENCIA DE ANIMACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PREMIO A: “Planeta Fome”, ficción, de Brasil, del director y productor Édier William.

MENCIÓN DE HONOR A: “La banda de Andy”, ficción, de Colombia, del director Andrés Cardozo Calderón y la productora Yessica Roa.

COMPETENCIA CORTOMETRAJE INTERNACIONAL

PREMIO A: “Planetagatik”, ficción, de España, dirección de Eneko Muruzabal Elezcano, y producción de Jon K. Sánchez.

MENCIÓN DE HONOR A: “Medusas”, ficción, de España, dirección y producción de Iñaki Sánchez Arrieta.

COMPETENCIA LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

PREMIO DE FICCIÓN A: “Smell of burnt milk”, de Alemania, de la directora Justine Bauer, y producción de Semih Korhan Güner.

PREMIO DE DOCUMENTAL A: “Shield. The living wall of the Caribbean”, de España, del director y productor Mario Cuesta Hernando.

COMPETENCIA CORTOMETRAJE NACIONAL

PREMIO A: “Maravillas de la evolución”, documental, dirección y producción de Francisco Arango.

MENCIÓN DE HONOR A: “Cacica”, documental, de la directora Eliana Lafone y la productora Rebecca Wilson Rodríguez.

COMPETENCIA LARGOMETRAJE NACIONAL

PREMIO DE FICCIÓN A: “El vaquero”, de la directora Emma Rozanski, y producción de Gonzalo Escobar Mora y Louise Mcelhatton

PREMIO DE DOCUMENTAL A: “Los reyes del Orinoco”, del director Francisco Sánchez, y el productor Santiago Vargas.