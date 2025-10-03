Conozca a la banda que pretendía atracar carro de valores en el Banco de la República de Santa Marta

Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta, capturó a 10 personas que intentaron hurtar la empresa de valores Brinks, en el edificio donde funciona el Banco de la República.

Estos delincuentes, al parecer, y según reporte oficial de autoridades, emularon un vehículo con logos y características de la compañía transportadora de valores, para ingresar a las instalaciones. Una vez se alerta por parte de la entidad y gracias a la efectiva reacción policial, capturaron a cuatro personas al interior del edificio y otras tres, cerca al lugar de los hechos, a quienes les decomisaron armas de fuego y otros elementos.

Paralelamente, en el sector del Rodadero, fueron detenidas tres personas más con elementos industriales (oxígeno y sopletes) y un vehículo con placas falsas. Se está investigando si este evento tiene conexidad con el primer hecho delictivo ya mencionado.

Otra de las hipótesis apunta a que estos presuntos delincuentes podrían estar vinculados con el hurto ocurrido en el mes de abril del presente año, en el aeropuerto de La Guajira.

“Este resultado operativo ratifica nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el crimen organizado, seguiremos actuando con total firmeza y contundencia, para preservar la tranquilidad y el orden en todo el territorio nacional, garantizando que Santa Marta continue siendo una Ciudad Segura y Ventana al mundo de nuestro país”, agregó teniente coronel Julio Alexander Beltrán Torres, comandante (e) Policía Metropolitana de Santa Marta.

Es importante resaltar que entre los capturados se encuentra alias ‘Cabe’, quien recientemente había salido de prisión en Cartagena y al parecer, se desempeñaba como coordinador del grupo criminal y presuntamente realizó las coordinaciones para obtener información privilegiada, además esta persona presenta seis anotaciones judiciales por diferentes delitos.