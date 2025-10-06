Willy García primer Colombiano homenajeado en Puerto Rico en el Día Nacional de la Salsa

En una jornada histórica para la salsa colombiana, Willy García fue homenajeado el 5 de octubre en la Plaza de la Independencia de San Juan, Puerto Rico, durante la versión 41 del Día Nacional de la Salsa.

El evento, que tradicionalmente exalta a figuras boricuas, dedicó esta edición al cantante nacido en Buenaventura, reconociendo su trayectoria como solista y su impacto en el género.

Más de 11 mil fanáticos de Colombia, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Europa corearon emocionados “¡Se lució, Willy, se lució!” tras recibir la placa conmemorativa. Marcos Rodríguez, anfitrión del evento, destacó que García es el primer solista colombiano en presentarse y ser homenajeado en esta tarima.

Entre lágrimas, el artista agradeció la “nobleza de Puerto Rico” y reivindicó la salsa como puente cultural entre naciones.

El homenaje coincidió con el natalicio de Ismael Rivera, reforzando el valor simbólico del reconocimiento. Con este tributo, Willy García ratifica su liderazgo latinoamericano y deja una huella imborrable en la historia de la salsa.