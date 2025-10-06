UGR solicita al Ministerio de Cultura aprobar demolición de edificio patrimonio en Manizales

Edificio donde se registró el incendio en el centro de la capital del departamento de Caldas.

Manizales

El llamado que hace la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales (UGR) al Ministerio de Cultura es porque hay riesgo de que un edificio declarado Patrimonio Arquitectónico protegido por la Nación que se incendió, colapse debido a la temporada de lluvias que inicia.

Por ese motivo, la UGR envía informes al MinCultura describiendo la situación y las medidas implementadas y el contrato de demolición, sin embargo, el ministerio no ha emitido ninguna respuesta al respecto. Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de esta capital, explica que la conflagración generó la pérdida del techo y las cubiertas y generó problemas en las vigas y columnas.

“Por estar a la intemperie, ha incidido en que la edificación se afecte aún más. Desde la UGR, las secretarías de Cultura y Planeación e Inspección de policía hemos adelantado las gestiones pertinentes de demolición, sin embargo, el edificio por pertenecer al Patrimonio Arquitectónico protegido por la Nación, hemos solicitado en reiteradas ocasiones, enviado informes y aprobación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo para demoler, pero hasta que el ministerio responda, no lo podemos hacer”.

Agrega que desde la alcaldía han implementado, preventivamente, cierre vehicular por la calle donde está ubicada la estructura, instalación de vallas y cinta perimetral, ordenaron la evacuación de las residencias vecinas, con el propósito de salvaguardar la vida mientras el ministerio responde. “Tenemos un monto agotable, si MinCultura aprueba la demolición esta semana o la otra, procederemos a realizar la intervención, aunque hemos enviado los reportes, soportes técnicos y evaluación estructural. El inconveniente es que entraremos a una época de lluvias y eso puede agravar el estado de la edificación que está construida en bahareque, lo que ocasiona que almacena más agua y aumenta el peso”.

Cabe recordar que esta conflagración se registró en diciembre del año pasado en un edificio ubicado en el centro histórico de Manizales, a un costado de la Gobernación de Caldas, donde un hombre sufrió quemaduras del 80 % en su cuerpo y días después falleció.

Cuando la cartera ministerial apruebe la demolición, esta se ejecutará y será el ente nacional el que indique el método de reconstrucción de la edificación que contendrá los elementos arquitectónicos requeridos.