Siguen suspendidas las obras en la vía Arma La Pintada en Aguadas, Caldas

Manizales

Después de terminar el contrato el 30 de agosto las obras de la vía Arma la Pintada están suspendidas faltando cerca del 10% de la pavimentación

Las obras en la vía Arma - La Pintada están suspendidas hasta que se reinicie el contrato y se evalúen las obras faltantes de cunetas en 500 metros de vía, a ambos lados.

Lo grave es que el contrato se cumplió el 30 de agosto y aún no se sabe si se van a realizar más prórrogas.

“ Consideramos esto como una falta de responsabilidad por parte tanto del interventor de la obra y de aquel que la está ejecutando y también desde la gobernación de Caldas. Hemos recibido esa noticia que para nosotros es poco alentadora para los aguadeños y es que la obras está suspendida”; dijo Oscar Murillo , concejal de Aguadas

El Consorcio Aguadas Vial VC tomó la obra en el segundo semestre de 2023 y ahora solicita una nueva prórroga . El precio de la obra es de $ 7.185 millones

“También se solicitó a la Fiscalía que tengan que vincular a aquellos que ellos consideren responsables de este posible o presunto detrimento que se ve en el municipio de Aguadas, porque es que esta vía ya lleva una ejecución de cerca de 3 años para para 3 km y al momento pues no han podido cumplir con eso”, dijo el concejal