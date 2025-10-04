Manizales

Siguen suspendidas las obras en la vía Arma La Pintada en Aguadas, Caldas

Esta es una obra fundamental para la conexión entre los departamento de Caldas y Antioquia

Foto suministrada

Foto suministrada

Después de terminar el contrato el 30 de agosto las obras de la vía Arma la Pintada están suspendidas faltando cerca del 10% de la pavimentación

Las obras en la vía Arma - La Pintada están suspendidas hasta que se reinicie el contrato y se evalúen las obras faltantes de cunetas en 500 metros de vía, a ambos lados.

Lo grave es que el contrato se cumplió el 30 de agosto y aún no se sabe si se van a realizar más prórrogas.

“ Consideramos esto como una falta de responsabilidad por parte tanto del interventor de la obra y de aquel que la está ejecutando y también desde la gobernación de Caldas. Hemos recibido esa noticia que para nosotros es poco alentadora para los aguadeños y es que la obras está suspendida”; dijo Oscar Murillo , concejal de Aguadas

El Consorcio Aguadas Vial VC tomó la obra en el segundo semestre de 2023 y ahora solicita una nueva prórroga . El precio de la obra es de $ 7.185 millones

“También se solicitó a la Fiscalía que tengan que vincular a aquellos que ellos consideren responsables de este posible o presunto detrimento que se ve en el municipio de Aguadas, porque es que esta vía ya lleva una ejecución de cerca de 3 años para para 3 km y al momento pues no han podido cumplir con eso”, dijo el concejal

