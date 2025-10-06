Tras suspensión temporal de la multinacional Fura Gems creció la economía en el occidente de Boyacá

A raíz de la suspensión temporal de actividades de la multinacional Fura Gems en el municipio de San Pablo de Borbur, las tensiones entre la comunidad y la empresa siguen aumentando. Según información brindada por los líderes locales, la multinacional suspendió sus operaciones de manera escalonada, retirando maquinaria, desmontando la seguridad y cancelando los contratos de los trabajadores, incumpliendo con los pagos que ya estaban pendientes. Las deudas de la compañía superarían los 8 mil millones de pesos, afectando a decenas de familias y proveedores de la zona.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales de Coscuez, Rafael Darío Peñaranda, el Ministerio de Defensa envió un delegado para abordar la situación generada, mientras que la Policía y el Ejército han reforzado la presencia en el territorio, debido al ingreso informal de más de dos mil personas a la zona minera. «Se hace control en diferentes horarios y bocaminas, pero es casi imposible contener esta cantidad de personas», afirmó el presidente de la Asociación de Mineros.

Según Rafael, la economía de la zona se ha aumentado debido a la retoma de extracción de esmeraldas de manera informal. «Hoy tenemos una economía bastante circulante, porque cuando hay esmeralda, la gente compra pan, zapatos, y todo se mueve. La minería es nuestra principal fuente de sustento» explicó.

Algunos líderes de la comunidad han solicitado trabajar de manera asociada para regularizar la actividad y promover un modelo que incluya más a los trabajadores de la región. Frente a los hechos de violencia que se habían presentado días antes, el presidente de la asociación aclaró que «Aquí no hay grupos ilegales ni hurtos, hay deseo de trabajo. La esmeralda hace parte de nuestra identidad, como lo muestra el escudo de San Pablo de Borbur con su casco minero y su maceta. Eso es lo que nos ha marcado tradicionalmente y lo que seguiremos haciendo» haciendo énfasis en el deseo de trabajar de la comunidad borburense.