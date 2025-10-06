Transfiya deja de funcionar en pagos inmediatos y entra Bre-B en operación: así funciona el sistema

Más de 23 millones de usuarios en Colombia estaban acostumbrados a usar herramientas como Transfiya, una plataforma que facilitaba transferencias inmediatas entre 26 entidades financieras. Sin embargo, desde este lunes 6 de octubre, este servicio dejará de operar para darle paso a Bre-B, el nuevo sistema de pagos instantáneos del Banco de la República.

Con la implementación de Bre-B, Colombia da un paso hacia un sistema financiero más moderno, interoperable y eficiente. Este mecanismo no solo reemplaza a Transfiya, sino que promete reducir los tiempos de espera, fortalecer la seguridad y fomentar la inclusión financiera de millones de colombianos que usan herramientas digitales a diario.

¿Qué es Bre-B?

Desde julio, el Banco de la República anunció el lanzamiento de Bre-B, una herramienta que busca modernizar los pagos digitales en el país. Este sistema permite realizar transferencias entre diferentes entidades financieras en cuestión de segundos, conectando bancos, cooperativas y billeteras digitales bajo una misma red.

De acuerdo con el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, hasta la primera semana de octubre ya se habían registrado en Bre-B alrededor de 80 millones de llaves, pertenecientes a 32,2 millones de clientes en todo el territorio nacional.

Es importante aclarar que Bre-B no es una aplicación independiente que deba descargarse. Su funcionalidad estará disponible dentro de las aplicaciones oficiales de cada entidad financiera, lo que facilita su acceso para los usuarios sin requerir pasos adicionales.

Cómo inscribir las llaves en Bre-B

El sistema Bre-B funciona con un método de identificación denominado “llaves”, que permite asociar una cuenta o depósito a un dato único como el número de celular o el correo electrónico. Para inscribirse, siga estos pasos:

Ingrese a la aplicación de su banco o entidad financiera.

a la aplicación de su banco o entidad financiera. En la pantalla principal, ubique el ícono de Bre-B.

Seleccione la opción “Procesos de las llaves y Registro”.

Elija la llave que desea registrar (número de celular, correo o una combinación alfanumérica).

Si tiene más de una cuenta, escoja a cuál desea asociarla.

Presione “Crear llave” y confirme el registro.

Si la llave ya está asociada a otra cuenta en una entidad diferente, el sistema le pedirá crear una nueva. En caso contrario, le aparecerá una notificación de confirmación exitosa y podrá finalizar el proceso.

Cómo funciona el sistema Bre-B

Bre-B busca simplificar las transferencias y garantizar mayor seguridad y rapidez en los pagos digitales. Las llaves Bre-B son un código único que identifica una cuenta bancaria o un depósito de bajo monto.