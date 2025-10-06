Terminal de Transportes de Pereira refuerza seguridad en la semana de receso escolar

Pereira

Luego del caso en el que un ciudadano surcoreano fue víctima de escopolamina en un bus intermunicipal que cubría la ruta Bogotá – Pereira, las autoridades en Risaralda anunciaron el refuerzo de los operativos de seguridad en la Terminal de Transportes de Pereira, en la semana de receso escolar, periodo en el que se prevé una alta movilidad de viajeros.

La Policía Nacional, en coordinación con la terminal desplegó protocolos especiales de acompañamiento y control con el fin de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de los pasajeros.

Entre las medidas más importantes se destacan:

No recibir alimentos ni bebidas de personas desconocidas , para evitar casos de intoxicación o escopolamina.

, para evitar casos de intoxicación o escopolamina. Comprar los tiquetes de viaje únicamente en puntos oficiales y con antelación .

. Llegar con suficiente tiempo a las terminales, para abordar con tranquilidad y cumplir los protocolos de seguridad.

Proteger a los menores de edad, evitando que se desplacen solos o que estén bajo el cuidado de extraños.

Durante esta temporada, la Terminal de Transportes de Pereira espera movilizar miles de pasajeros diarios, no solo hacia ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, sino también hacia destinos turísticos de Risaralda y el Eje Cafetero.

Las autoridades señalaron que, ante la afluencia masiva de viajeros, se han dispuesto unidades de la Policía de Turismo, de Infancia y Adolescencia, así como personal de inteligencia, para monitorear cualquier situación irregular.

Con estas medidas, Pereira y la región cafetera buscan que la semana de receso escolar transcurra sin incidentes y que los ciudadanos puedan disfrutar de sus viajes con tranquilidad y confianza en el transporte intermunicipal.