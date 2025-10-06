Seguimos sin entender por qué se lo llevaron: hija de colombiano retenido hace 11 meses en Venezuela

Luis Carlos Peña, campesino colombiano de 63 años, es uno de los 38 connacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela, según confirmó la Cancillería.

Cabe destacar que fue capturado sin orden judicial el 31 de octubre de 2024 en Mérida por agentes de la DGCIM, frente a su nieto de tres años.

Adicionalmente, padece hipertensión y dificultades respiratorias, no tiene antecedentes ni militancia política. Se le imputaron cargos de traición a la patria y asociación para delinquir, sin pruebas ni defensa legal adecuada.

También cabe agregar que ha sido trasladado entre varias cárceles y actualmente permanece en Barinas, sin contacto con su familia ni atención médica adecuada.

En desarrollo...