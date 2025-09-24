“No nos han entregado información”: Canciller (e) sobre estado de 38 colombianos detenidos en Venezuela

Colombia

En medio de un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes sobre la crisis migratoria, el canciller (e), José Miguel Sánchez, afirmó que las autoridades en Venezuela no han dado respuesta sobre la situación jurídica de los 38 colombianos que están detenidos en ese país.

Según dijo Sánchez, el Gobierno Venezolano no si quiera ha entregado información acerca del lugar en el que se encuentran recluidos estos connacionales.

“Ni han expresado cuáles son los delitos por los que se les procesa. ni han hecho expreso cuál es la autoridad judicial asignada para conocer sus causas, señora defensora, ni el lugar en el que se encuentran recluidos y tampoco su fecha de captura”.

Sumado a que las autoridades del Gobierno de Venezuela no han entregado alguna información al respecto, tampoco han permitido la vista o asistencia consular.

De hecho, organizaciones de derechos humanos han advertido que la ausencia de información y garantías mínimas acerca de este caso, “podrían constituir una violación grave al debido proceso y a los derechos fundamentales de los 38 detenidos”.

Hay que recordar que estos 38 colombianos, 35 hombres y tres mujeres, fueron detenidos en el país vecino luego de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo allí en julio de 2024.