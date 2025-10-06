Regresa SOFA una nueva versión del Salón del Ocio y la Fantasía: Fechas, boletería y agenda de la feria geek. Cortesia: Prensa del Evento

Regresa SOFA una nueva versión del Salón del Ocio y la Fantasía: Fechas, boletería y agenda de la feria geek

SOFA llega a su edición número 16 siendo uno de los eventos culturales de mayor convocatoria en el país. La feria del Salón del Ocio y la Fantasía inició en el 2009 con cerca de 2.000 visitantes y con una parte pequeña de Corferias, hoy ya ocupa los 23 pabellones del centro de exposiciones con más de 460 expositores y 400 comunidades vinculadas.

Este año, el evento invita a todos sus visitantes y comunidades a sumarse a “La Comunidad del Dragón”, una narrativa que simboliza la unión, la diversidad y la fuerza creativa que caracteriza a SOFA.

Más información: Bienal de Arte de Bogotá: ciudadanía, apuesta artística y democratización del arte

En entrevista con Caracol Radio habló su director de Contenidos, Zantiago Echeverri, sobre las novedades que tendrá esta versión: “Tenemos un pabellón donde habrá una gran zona de descanso para que la visita de los asistentes sea lo más cómoda posible, habrá también una tarima de eventos musicales. Con un festival de bandas de música de videojuegos, K- pop y J- pop, fiestas temáticas para los fandoms y a nuestros invitados internacionales con un evento de cosplay que es el más grande del mundo”

Uno de los eventos más esperados de los asistentes son los torneos que se organizan sobre los videojuegos donde hay charlas, encuentros de las comunidades y otros que esperan las actividades del Kpop, para esta comunidad, SOFA trae a un invitado muy especial desde Corea.

Corferias en el marco de SOFA. Cortesía: Prensa del evento Ampliar

Le puede interesar: ‘Arrancada de Raíz’: la obra que impacta en la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25

¿Cuándo y dónde?

Desde el 9 de octubre y hasta el 13 del mismo mes la comunidad geek podrá disfrutar de esta versión de SOFA 2025 en Corferias, en Bogotá, ubicado en la cra. 37 #24 – 67

Horarios:

Jueves de 12:00 pm a 8:00 pm; viernes, sábado y domingo de 10:00 am a 9:00 pm; lunes festivo de 10:00 am a 8:00 pm.

Boletería:

Jueves 9 y viernes 10: $25.000.

Sábado 11, domingo 12 y lunes 13: $31.000.

Entrada gratuita para menores de 7 años y mayores de 70.

El Family Pass permite el ingreso de 4 personas juntas el mismo día con un valor reducido por persona.

Jueves 9: $22.000 (por persona)

Viernes 10: $22.000

Sábado 11: $27.000

Domingo 12: $27.000

Lunes 13: $27.000

El SOFA Pass es un pase personal e intransferible que permite el ingreso a todos los días del evento, con entradas y salidas libres durante el horario de apertura. Se requiere presentar documento de identidad en cada ingreso y tiene un valor único: $118.000.

Lea también: SOFA, el escenario de los cosplayers para mostrar su creatividad

Las boletas se pueden conseguir en la entrada de Corferias o a través de su página web

Más allá de su dimensión cultural, SOFA se ha convertido en un dinamizador de la economía creativa en Bogotá. La feria concentra a más de 200.000 visitantes en cinco días, lo que genera impacto en hotelería, transporte, gastronomía y comercio local. Además, funciona como una vitrina para emprendimientos y empresas vinculadas al diseño, el doblaje, el cosplay y el entretenimiento digital.