Bienal de Arte de Bogotá: ciudadanía, apuesta artística y democratización del arte

En Hora20 hablamos de arte, de la escena artística en la que se ha convertido Bogotá a partir de la primera bienal de arte, que se celebra por estos días en la ciudad. Hablaremos de lo que significa este evento en la escena artística, su organización, la importancia para el arte y la influencia de los artistas, el peso que tiene la capital en el mapa artístico de América Latina. Conversaremos también sobre su financiación y cómo hacer para que estos espacios perduren en el tiempo. Por último, recomendaciones literarias de fin de semana.

Lo que dicen los panelistas

Santiago Trujillo, secretario de cultura de Bogotá, exdirector de Idartes y profesor universitario, contó que cuando el alcalde Galán lo invitó al gabinete, la primera conversación fue sobre necesidad e importancia de construir orgullo y confianza en Bogotá y cómo convertir la cultura en un eje estructurante de generar confianza, “nos propusimos que la cultura fuera pilar en la construcción de confianza. Lo hicimos en años pares en 2024 con el Fiab, que reunió la cita de teatro, pero en impares en conversaciones culturales se hablaba de necesidad de encontrar una cita para un sector que no tenía presencia en fuerza de política pública y el tema internacional de diseño y artes plásticas”. En ese sentido, contó que se pusieron en la tarea de generar efecto en la gente, “la ciudad se reconectó, se construye apropiación a través de artes, se gestiona confianza y afecto y le pone valor a las artes visuales y plásticas y ese trabajo es impecable que debe ser apropiado por miles de personas que han visitado la bienal”. Detalló que hasta el momento 200 mil personas han asistido a las distintas sedes de la Bienal, eso sin contar a quienes han pasado por los escenarios como plazas.

Fernando Gómez, director de la revista Bocas y editor de Cultura de El Tiempo, periodista y columnista de arte, señaló que normalmente la gente tiene recelo de entrar a museos o galerías de arte, “la gente siente pánico y no entiende eso del arte contemporáneo, pero en la bienal se logró traer obras espectaculares, lo de Lourdes con una casa la gente para a verla o la obra en el Palacio de San Francisco que es un cubo gigante de espejos con bandera de humo, es apuesta de espectáculo, es el primer gran acierto y segundo, traen grandes artistas”. Manifestó que se puede traer un buen espectáculo, “pero la curaduría es impecable y lo más importante es la apuesta de la alcaldía porque en general los gobiernos son miserables en términos generales con la cultura y arte porque no lo entiende, entonces que la alcaldía haga una apuesta de estas con artistas de este nivel contemporáneos, es de aplaudir y creo que la gente ha respondido de forma impresionante”.

Diego Garzón, gestor cultural, fundador y codirector de la Feria del millón, gerente de No Ficción de editorial Planeta y codirector de la bienal, manifestó que lo importante con la bienal es que ayuda a democratizar el acceso al arte, “la bienal pone en diálogo lo que pasa con artistas internacionales y locales y que pocas veces se puede ver, así como festivales de música con gente de primer nivel, acá una bienal pone en escena las ideas”. En cuanto a curaduría, habló del papel de Alfredo Jaar, “él ha estado en la bienal de Venecia en esta semana compartió un mensaje diciendo que estaba feliz de ser parte de esta bienal, y eso es lo más emocionante y demuestra importancia de lo que se ha hecho. Que artistas reconozcan que Bogotá a pesar de lanzarse con este proyecto al llegar a bienal bien conformado es noticia alentadora para todos”.

Cristina Lleras, es coordinadora de Mediación de la Bienal. Doctora en museología en la Universidad de Leicester, licenciada en Artes de la Universidad de Georgetown, con Maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, detalló que un reto de la bienal es justamente la envergadura del evento, “están sucediendo varios eventos en simultánea, hay discusión para dar interesante en asuntos que se han llamado descentralización, aunque el centro de Bogotá para muchos el centro es el sur, para otros es norte, son discusiones a futuro, pero es positivo porque en definitiva permite esa primera evaluación que muchos de distinta naturaleza estudiantes, universitarios, familias, etc. Tengan cierta cercanía con esa posibilidad de acercarse al arte”. Apuntó que el tema central es no tener que entender el arte conceptual, “nos educaron y crecimos en museos pensando que el arte no nos gustaba por no entenderlo, cuando se crea espacio de ficción y creatividad que puede expandir nuestra propia imaginación. La complejidad de espacios tiene efecto positivo y es que abre posibilidad de que las personas se encuentren con obras y procesos que no tendríamos acceso de otra forma”.

María Wills, curadora e historiadora del arte, exdirectora de artes del Banco de la República y curadora de la bienal, planteó que este tipo de eventos permiten que el ciudadano acceda, “y que quien siente arte distante, lo pueda disfrutar de una manera maravillosa porque son obras seleccionadas para que fueran cercanas a públicos. Necesitamos arte que afecte, que nos toque, que sea pirotécnico, que llame tención y eso se logra. Esto se ha viralizado y la gente encuentra en el arte un incentivo y eso no tenía antecedentes. El arte de esta manera no se había vivido nunca y ha sido gratificante ver que se superan expectativas. Frente al arte elitista se abandona esa idea y se propone un arte de alto nivel porque fuimos exigentes con lo que se escogió, pero también un arte cercano y es una bienal viva”.

Bienal de Arte de Bogotá: ciudadanía, apuesta artística y democratización del arte

Expertos analizaron lo que implica para Bogotá, el arte y la puesta en escena artística la realización de la Bienal Internacional de Arte.

En Hora20 hablamos de arte, de la escena artística en la que se ha convertido Bogotá a partir de la primera bienal de arte, que se celebra por estos días en la ciudad. Hablaremos de lo que significa este evento en la escena artística, su organización, la importancia para el arte y la influencia de los artistas, el peso que tiene la capital en el mapa artístico de América Latina. Conversaremos también sobre su financiación y cómo hacer para que estos espacios perduren en el tiempo. Por último, recomendaciones literarias de fin de semana.