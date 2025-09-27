‘Arrancada de Raíz’: la obra que impacta en la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25
La plazoleta de Lourdes en Bogotá se convirtió en escenario de una de las obras más comentadas de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad (BOG25). Se trata de Arrancada de Raíz, una instalación del reconocido artista argentino Leandro Erlich, que desde su inauguración ha captado la atención de transeúntes y visitantes por su fuerza simbólica y su carácter monumental.
La pieza, que se expone justo frente a la icónica catedral de Lourdes, se une con el espacio urbano al presentar la imagen de una casa suspendida, y la capacidad de reinventarse en nuevos territorios. Con esta obra, Erlich plantea un juego visual que invita a reflexionar sobre las transformaciones de la ciudad y la relación de sus habitantes con el entorno.
Arrancada de Raíz marca así una de las paradas más representativas de la BOG25, reafirmando a Bogotá como un epicentro del arte contemporáneo, donde las calles, las plazas y los edificios se convierten en parte esencial del museo abierto que propone esta edición de la bienal.