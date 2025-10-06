Preocupante aumento en los casos de violencia sexual e intrafamiliar en Risaralda

Debido al aumento de los casos de violencia intrafamiliar y sexual en Risaralda, la Gobernación refuerza su atención; En lo corrido del año los casos registrados son 2.597, en su mayoría mujeres y menores de edad, por lo que es fundamental realizar estrategias como la que lidera el gobierno departamental denominada Mecanismo Articulador Departamental.

Esta es una estrategia que integra a instituciones y comunidad con el propósito de coordinar acciones frente a las violencias de género e intrafamiliares. El objetivo principal es garantizar a las víctimas atención médica, psicológica, social y jurídica de manera oportuna y efectiva.

Alexandra Valencia Correa, psicóloga referente de la Dirección de Salud Pública, explicó que este mecanismo busca integrar de manera efectiva a todos los actores institucionales.

Lea también: Policía refuerza seguridad en condominios de Pereira donde se han presentado hurtos millonarios

“Es integrar a todos los agentes, las entidades, Policía, Fiscalía, Defensoría y todos esos agentes que están en el proceso de las víctimas o de las violencias para así tener estrategias o herramientas para disminuir o prevenir las violencias.”

De los 2.597 casos, el 70 % de las víctimas son mujeres y el 62 % son menores de edad. Los tipos de violencia más frecuentes corresponden a: física (40 %), sexual (28 %), negligencia y abandono (29 %), y psicológica (3 %). Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal concentran el mayor número de reportes.