Policía refuerza seguridad en condominios de Pereira donde se han presentado hurtos millonarios

Pereira

La Alcaldía de Pereira, en articulación con la Policía Metropolitana, adelanta un plan integral de seguridad que busca fortalecer las acciones de control, prevención y judicialización durante los últimos meses del año.

Estas estrategias no solo se concentran en operativos e investigaciones para el esclarecimiento de delitos de alto impacto como el homicidio o el microtráfico de estupefacientes, sino que también se enfocan en la desarticulación de organizaciones delictivas responsables de hurtos y otros delitos que afectan la tranquilidad ciudadana.

El coronel Miguel Camelo, comandante de la Policía de Pereira, explicó que se trata de un trabajo coordinado que prioriza especialmente la zona rural del municipio, donde en las últimas semanas se han presentado denuncias de hurtos en condominios y viviendas campestres.

“Haremos una activación de la presencia institucional en la zona rural de Pereira, donde tenemos conjuntos, condominios y fincas que requiere presencia de la Policía Nacional, teniendo en cuenta los últimos casos que se han registrado”, agregó el coronel Camelo.

En lo corrido del año se han registrado más de 2.300 capturas en la ciudad, además de la incautación de 277 armas de fuego. A esto se suma un aumento en la incautación de estupefacientes, con un crecimiento superior al 5.000 %, lo que evidencia un esfuerzo sostenido contra las estructuras dedicadas al microtráfico, consideradas las principales generadoras de violencia y pérdidas de vidas humanas en Pereira.

Estas medidas de seguridad tiene como objetivo reducir los índices de criminalidad y generar confianza en los ciudadanos, particularmente en el último trimestre del año, cuando se incrementan actividades económicas y sociales en la ciudad.