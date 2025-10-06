Niña de 4 años murió tras caer desde un piso 10 en Engativá: autoridades investigan las causas

Colombia

Una tragedia se registró en el occidente de Engativá, donde una niña de aproximadamente cuatro años cayó desde el piso diez de un conjunto residencial ubicado en la Transversal 112C con calle 64D.

Según el comunicado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, la menor fue trasladada en ambulancia hacia las 7:00 de la mañana al Hospital de Engativá, en grave estado de salud. El personal médico activó los protocolos de atención y realizó maniobras de reanimación, pero lamentablemente la niña falleció minutos después de su ingreso.

“Al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud”, indicó la Subred Norte en el comunicado.

Hipótesis bajo investigación

Aunque las causas exactas del accidente están siendo investigadas, de manera preliminar se conoció la hipótesis de que la niña podría haber estado al cuidado de una adolescente de 16 años mientras sus padres se encontraban trabajando. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Testigos relataron que, tras la caída, la menor fue auxiliada por vecinos y por la vigilante del conjunto, quien la acompañó en la ambulancia hasta el hospital.

Lo que sigue en la investigación

La Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía asumieron el caso para establecer las circunstancias en las que se produjo la caída y determinar si hubo algún tipo de negligencia o responsabilidad de adultos en el cuidado de la menor.

Entre tanto, la Subred Norte expresó su solidaridad con la familia y manifestó su disposición de entregar toda la información que requieran las autoridades competentes.