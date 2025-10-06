A balazos hombre fue asesinado en el suroriente de Cartagena: esto se sabe

Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que un hombre de 49 años identificado Antonio Carlos Amaris Pérez, fue asesinado con arma de fuego en hechos que son materia de investigación.

El crimen ocurrió en el sector Isla de Belén del barrio Nuevo Paraíso. Según vecinos de la zona, se escucharon varios disparos en horas de la madrugada y al verificar hallaron un cuerpo sin vida tendido con múltiples impactos de arma de fuego.

Pese a que algunas personas intentaron auxiliarlo, Antonio Carlos perdió la vida en el lugar de los hechos. Hasta el momento, la Policía Metropolitana no ha confirmado los móviles que rodean este caso.

La inspección técnica fue realizada por unidades de la Sijín, quienes también trasladaron el cadáver a la morgue de Medicina Legal.