Naciones Unidas reconoce error sobre producción de cocaína y acepta corregir resultado: Petro

Reacciones al discurso de Petro en la ONU: oposición cuestiona que “defendiera el Tren de Aragua”

El presidente Gustavo Petro aseguró que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reconoció el error del que tanto ha hablado, tras aceptar que el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos presentó algunas limitaciones en los estudios científicos y en los datos relacionados con factores presupuestales y de seguridad, que impactaron en la actualización de datos en las regiones, entre ellas Colombia. Y de esta manera aceptan corregir el resultado del 2023 bajo nueva revisión.

“En este trino las Naciones Unidas reconocen el error en su método para establecer la producción potencial de cocaína en el país”, señaló.

Para el alto mandatario, esta información de la ONU confirma su hipótesis y reitera en que la descertificación de Estados Unidos para Colombia, fue generada por datos desactualizados.

“Toda la descertificación se montó sobre este hecho”, dijo.

¿Qué dice la ONU sobre los datos?

La UNODC reconoció que los datos recopilados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos presentó limitaciones, y que no pudieron ser actualizados.

Por lo cual, confirmaron que actualizarán la información con nuevos indicadores sobre incautaciones, producción potencial de lotes no cosechados, disponibilidad para el consumo interno, potenciales de usos ilícitos, inventarios y flujos desde otros países.