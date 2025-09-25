Petro advierte nuevamente por error en cifras de la ONU: “Trump lo utilizó para descertificarnos”

Nuevamente el “error infantil” del que habla el presidente Gustavo Petro sobre las cifras de incautación en Colombia vuelve a estar sobre la mesa, y es que el mandatario ratificó que no son ciertas y que en su gobierno se ha desacelerado los cultivos de hoja de coca, mucho más que en años anteriores.

El mandatario advirtió que en Naciones Unidas se equivocaron en el informe sobre la producción potencial de cocaína en Colombia, al errar en el manejo científico de la estadística y ahora aseguró que un grupo de expertos de la Organización puede verificarlo, pues se habría reunido con el presidente antes de su viaje a Nueva York.

Además, reiteró en que ya había advertido de el error en 2024 cuando les informaron el estudio, y que se sorprendió cuando “extrañamente se permitió su publicación”.

¿De qué se trataría el “error”?

Petro asegura que el dato sobre el aumento de la producción de cocaína, se sacó de una estadística tomada en 2019, pues el equipo de la ONU reconoció que siempre se toman muestras de hoja de coca y entrevistas para determinar su productividad cada cuatro años, es decir que el dato del 2022 proviene del 2019 sin cambio alguno.

Mientras que para el 2023 decidieron tomar nuevas muestras, pero las sacaron de lugares de enclave como el litoral pacífico, el Putumayo y el Catatumbo, y no en lugares de marchitamiento.

“Al no hacer más muestras, el equipo nos reconoció que aplicaron la productividad promedio de las zonas de enclave, las más altas, a las zonas de marchitamiento, y así se publicó el estudio para la producción potencial de cocaína de Colombia año 2023”.