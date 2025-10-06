Miguel Borja, cerca de romper récord histórico con River Plate de Argentina

Miguel Borja celebrando su gol 62 con el River Plate / Getty Images / Luciano Bisbal

Miguel Ángel Borja rompió la racha negativa con la que venía em River Plate, tras 15 partidos en donde no había anotado un solo gol. Sin embargo, Pese a la anotación del colombiano, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo fue derrotado por el Rosario Central (2-1), juego que correspondió a la jornada 11 de la Primera División de Argentina.

Así fue el gol de Miguel Borja

Apenas a los 10 minutos, Miguel Borja abrió el marcador en el estadio Gigante de Arroyito tras una asistencia precisa de su compatriota Juan Fernando Quintero, para ingresar al área y rematar de pierna derecha al arco protegido por el portero Jorge Broun.

El delantero, aparte de romper una mala racha de tres meses sin anotar, este tanto ante Rosario fue su número 62 en River, igualando a Juan Pablo Ángel como máximo goleador colombiano. La última vez que Borja había marcado un gol con el Millonario fue el pasado 13 de julio, sellando la victoria 3-1 sobre Platense a los 90+1.

A continuación el gol de Miguel Borja con el que logró igualar a Juan Pablo Ángel.

¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/TrYVyjH3VA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

Miguel Borja igualó a Juan Pablo Ángel

El delantero ya había superado a jugadores colombianos que vistieron la camiseta del River Plate, como es el caso de Teófilo Gutiérrez, Falcao García, Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero, ahora alcanzó el registro de Juan Pablo Ángel como el colombiano más anotador en la histoia del club y espera superarlo.

Lea también: Miguel Ángel Borja sorprende con declaraciones sobre su futuro, en medio de críticas de hinchas

Vale recordar que Borja romperá el récord de Ángel con su próxima anotación, el cordobés tiene contrato vigente con el club hasta diciembre del presente año.

Máximos goleadores colombianos en River Plate

1. Miguel Borja: 62 goles en 155 partidos

2. Juan Pablo Ángel: 62 goles en 132 partidos

3. Rafael Santos Borré: 55 goles en 149 partidos

4. Radamel Falcao García: 45 goles en 111 partidos

5. Teófilo Gutiérrez: 28 goles en 70 partidos

6. Juan Fernando Quintero: 19 goles en 112 partidos