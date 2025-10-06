La Selección Colombia ya llegó a Texas: estos son los primeros jugados en unirse a la concentración

La Selección Colombia se alista para disputar sus próximos dos partidos amistosos de preparación para el Mundial 2026, el cual se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán con México y Canadá, dos de los anfitriones, este 10 y 14 de octubre, respectivamente.

Cabe recordar que la Tricolor consiguió su cupo directo a la Copa del Mundo, luego de vencer en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas a la Selección de Bolivia (3-0) en el Metropolitano de Barranquilla y Venezuela (6-3) en condición de visitante.

En las últimas horas algunos jugadores han empezado a llegar al hotel de concentración en Plano, Texas. El primero en hacerlo fue Kevin Serna (Fluminense), quien fue convocado por primera vez a la selección, seguido de Kevin Mier (Cruz Azul), Yaser Asprilla (Girona), Dávinson Sánchez (Galatasaray) y Johan Mojica (Mallorca), estos últimos procedentes de Europa.

🎥 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝑴𝒖𝒄𝒉𝒂𝒄𝒉𝒐𝒔!



✈️ 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 ya recibió a Kevin Serna, Mier, Yaser, Mojica y Davinson, para nuestra 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 ⚽#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 #YoPongoLaCasa 🏠 pic.twitter.com/cgnLlZPlnE — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2025

Los más recientes en unirse fueron el capitán James Rodríguez (León) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield). Se espera que durante el transcurso de este lunes 6 de octubre y martes 7 empiecen a incorporarse a la concentración los demás futbolistas que faltan.

📸 ¡𝑄𝑢𝑒́ 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑙𝑜𝑠, 𝐶𝑎𝑝𝑖 𝑦 𝐴́𝑙𝑣𝑎𝑟𝑜! 😊



El 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 de la 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 se va completando en 𝑇𝑒𝑥𝑎𝑠 🤟#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/aBB8Ixfv1c — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2025

Por su parte, es posible que Yerry Mina no pueda unirse a la Selección Colombia, debido a una molestia física que sufrió con Cagliari durante el fin de semana. Si llegar hacer así, Néstor Lorenzo podría llamar a otro jugador para que cubra la zona defensiva.

En cuanto a la convocatoria, la Federación Colombiana de Fútbol anunció una lista de 25 jugadores para enfrentar a México y Canadá. Entre las sorpresas se destaca el llamado de Kevin Serna, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero y Álvaro Montero. Por otro lado, las ausencias en la Tricolor son Camilo Vargas, Santiago Arias, Jhon Arias, Dayro Moreno, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba y Marino Hinestroza.