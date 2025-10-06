La Selección Colombia ya llegó a Texas: estos son los primeros jugados en unirse a la concentración
Colombia presenta varias novedades para sus partidos amistosos ante México y Canadá.
La Selección Colombia se alista para disputar sus próximos dos partidos amistosos de preparación para el Mundial 2026, el cual se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán con México y Canadá, dos de los anfitriones, este 10 y 14 de octubre, respectivamente.
Cabe recordar que la Tricolor consiguió su cupo directo a la Copa del Mundo, luego de vencer en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas a la Selección de Bolivia (3-0) en el Metropolitano de Barranquilla y Venezuela (6-3) en condición de visitante.
En las últimas horas algunos jugadores han empezado a llegar al hotel de concentración en Plano, Texas. El primero en hacerlo fue Kevin Serna (Fluminense), quien fue convocado por primera vez a la selección, seguido de Kevin Mier (Cruz Azul), Yaser Asprilla (Girona), Dávinson Sánchez (Galatasaray) y Johan Mojica (Mallorca), estos últimos procedentes de Europa.
Los más recientes en unirse fueron el capitán James Rodríguez (León) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield). Se espera que durante el transcurso de este lunes 6 de octubre y martes 7 empiecen a incorporarse a la concentración los demás futbolistas que faltan.
Por su parte, es posible que Yerry Mina no pueda unirse a la Selección Colombia, debido a una molestia física que sufrió con Cagliari durante el fin de semana. Si llegar hacer así, Néstor Lorenzo podría llamar a otro jugador para que cubra la zona defensiva.
En cuanto a la convocatoria, la Federación Colombiana de Fútbol anunció una lista de 25 jugadores para enfrentar a México y Canadá. Entre las sorpresas se destaca el llamado de Kevin Serna, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero y Álvaro Montero. Por otro lado, las ausencias en la Tricolor son Camilo Vargas, Santiago Arias, Jhon Arias, Dayro Moreno, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba y Marino Hinestroza.