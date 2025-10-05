Selección Colombia: referente salió lesionado con su equipo y es duda para partidos amistosos

El defensor Yerry Mina, no pudo continuar en el compromiso de Cagliari en su visita a Udinese, por la sexta fecha del calcio italiano. El compromiso termino 1-1, pero el colombiano, que fue inicialista, tuvo que salir de la cancha al minuto 18′ de juego con molestias.

El entrenador Fabio Piscane, decidió tener en cuenta al central colombiano como titular para este compromiso. Sin embargo, Yerry venía presentando molestias durante la semana, incluso habría viajado a Barcelona para tratarse.

Sobre el minuto 17′ de juego el central colombano se tiró al piso y pidió la asistencia médica. Cuando ingresó el cuerpo medico señaló la zona del gemelo, inmediatamente indicaron la salida de Mina, quien fue sustituido por Adopo.

El futbolista de Guachené, Cauca, venía teniendo un buen inicio de temporada en Italia y también en la Tricolor. Incluso anotó gol de cabeza en la goleada ante Venezuela. En la Serie A, este semestre ha disputado 7 compromisos y marcó gol ante Parma.

Mina, duda en la Selección Colombia

Para los partidos amistosos de Colombia que disputará en territorio estadounidense ante México y Canada, había sido convocado, lo que pone en duda si alcanzará a estar para esta próxima fecha FIFA, como preparación previa al Mundial del 2026.

El cuerpo técnico de la Selección Colombia ya se puso en contactos con el club y el entorno del jugador para averiguar el alcance de la molestia. En caso de no estar apto para viajar a Estados Unidos, Lorenzo tendrá que recurrir a otras opciones, siendo Willer Ditta un candidato a su eventual reemplazo.

La Selección Colombia, jugará su primer partido el sábado 11 de octubre ante los mexicanos y el martes 14 ante Canadá. La concentración inicio desde el 4 del mismo mes y se espera que los jugadores se vayan uniendo al equipo que dirige Nestor Lorenzo.