La Selección Colombia se medirá a Sudáfrica en octavos del Mundial Sub-20: Día, hora y cómo seguir

La Selección Colombia festeja su clasificación como líder del Grupo F del Mundial Sub-20. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

La Selección Colombia se quedó con el primer puesto del Grupo F del Mundial Sub-20 de Chile, luego de empatar 1-1 con Nigeria. Tras el empate por el mismo marcador entre Noruega y Arabia Saudita, el equipo de César Torres se ratificó con la primera casilla con 5 puntos.

Al clasificar primero, el combinado nacional se estará enfrentando en octavos de final a Sudáfrica, quien terminó en la segunda posición del Grupo E con 6 puntos, los mismos que Estados Unidos y Francia, también clasificados.

¿Cuándo será el partido?

Con el primer lugar del grupo, la Selección Colombia se aseguró su permanencia en Talca, precisamente en el Estadio Fiscal de Talca será el compromiso frente a los sudafricanos, en busca de un lugar en cuartos.

Este partido se estará disputando el próximo miércoles 8 de octubre, a partir de las 2:30PM, hora colombiana. El minuto a minuto del juego podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.

El ganador de la serie entre Sudáfrica y la Selección Colombia, se estará midiendo en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile al ganador del juego entre Ucrania y España.

¿Cuándo empiezan los cuartos de final?

Este martes comenzarán los duelos de octavos de final del Mundial Sub-20, precisamente con el duelo entre Ucrania y España. Ese mismo día se disputará el compromiso entre los anfitriones, Chile, ante la selección mexicana.